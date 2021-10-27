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Задержан подозреваемый в убийстве семьи банкира Яхонтова. Это его бывший бизнес-партнер

Задержан подозреваемый в убийстве семьи банкира Яхонтова. Это его бывший бизнес-партнер
Иллюстрация: pixabay.com

Предполагаемого убийцу задержали на территории Белоруссии — по пути к границе с Евросоюзом. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Тела банкира, его жены и 8-летнего сына обнаружены во вторник.

#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи. Убийца смогу проникнуть сквозь два поста охраны, однако попал на камеры наблюдения. Подозреваемым является бывший бизнес-партнер Яхонтова Андрей Скрипкин. Сейчас его допрашивают следователи.

По предварительным данным, преступник убил Яхонтова из-за возникшего между ними делового конфликта, а жену и сына банкира устранил как свидетелей.

Ранее Кунцевский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Скрипкина, сообщает ТАСС. Он официально проходит подозреваемым по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц», «Убийство малолетнего»). Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Источник издания в силовых структурах сообщил, что Скрипкина задержали на территории Белоруссии, куда тот направился сразу после совершения преступления. Он планировал бежать на территорию Евросоюза.

Тела 57-летнего Михаила Яхонтова, его 39-летней жены и 8-летнего сына были обнаружены 26 октября в собственной квартире в Москве. Следствие изначально рассматривало финансовую версию совершения преступления.

Не исключено, что корни конфликта с Скрипкиным кроются в истории крушения «Смоленского банка», отмечает Коммерсант.

В 2019 году Михаила Яхонтова и еще троих менеджеров ОАО «Смоленский банк» признали виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Яхонтову было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Когда Яхонтов вышел на свободу, не сообщалось (к моменту приговора он уже отсидел часть срока в СИЗО). Кроме того, суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о солидарном взыскании с четырех бывших топ-менеджеров суммы свыше 8,4 млрд руб., сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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