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«Это в пределах нормы». Госдолг региона в следующем году составит 113 млрд руб.

«Это в пределах нормы». Госдолг региона в следующем году составит 113 млрд руб.
Иллюстрация: pixabay.com

Александр Старков, министр финансов Свердловской области, представил проект бюджета региона на 2022 г. Он будет дефицитным, но по сравнению с текущими показателями дефицит сократится в 4,4 раза.

#БЮДЖЕТ#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

В следующем году область планирует получить доходы в сумме 331 млрд руб. — на 52 млрд руб. больше по сравнению с текущим годом. Объем расходов составит 341 млрд руб., это также больше, чем в текущем году — на 23 млрд руб.

Основная статья расходов — социальная политика. На эти нужды планируется направить в 2022 г.  89,8 млрд руб. Еще 36 млрд руб. пойдут на реализацию национальных проектов, 27 млрд руб. — на строительство объектов Универсиады-2023. На поддержку бизнеса в следующем году планируется направить 15,2 млрд руб. Как подчеркнул Александр Старков, ежегодный рост преференций для бизнеса составляет 8%. Это приносит плоды: в 2022 г. свердловские власти ожидают 8-процентного увеличения доходов по налогам на прибыль и имущество организаций

Дефицит бюджета составит 9,2 млрд руб.,— отметил министр и добавил: — Это существенно ниже, чем в 2021 г., когда показатель был на уровне 40,6 млрд руб.

Госдолг области на начало 2022 г. составит 113 млрд руб. Это не превышает установленного государством норматива в 39% от суммы налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет.

По всей России долговая нагрузка на регионы в связи с пандемией увеличилась. В связи с чем было принято решение предоставлять субъектам бюджетные кредиты под ставку 0,1%,— отметил министр.

Он рассказал, что сейчас власти стараются погасить коммерческие кредиты, замещая их бюджетными займами под более низкий процент. Таким образом уже удалось погасить 7 млрд руб.

Кроме того, в 2022 г. регион выпустит облигационные займы на 8 млрд руб.

У нас и на текущий год есть планы по размещению облигаций на сумму порядка 20 млрд руб., но этот вариант пока рассматривается в качестве ресурса, который может быть использован в случае сокращения доходной части. Пока такой тенденции не наблюдается, — заявил Старков.

Напомним, по итогам первого полугодия 2021 г. объем госдолга Свердловской области составил около 109,1 млрд руб. Губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии, которая прошла в начале сентября, пояснил, зачем область берет столько кредитов. 

Кредиты берут все. Люди, предприятия, регионы и даже страны. Это серьезный инструмент для развития экономики. Человек с помощью ипотеки или потребительского кредита улучшает качество жизни, предприятие увеличивает оборотный капитал, чтобы получить больше прибыли. Мы берем кредиты, чтобы улучшать инфраструктуру и впоследствии привлекать на нее инвесторов, — приводил DK.RU слова губернатора.

Глава региона подчеркнул, что «главное иметь хороший кредитный рейтинг и вовремя возвращать деньги».

Автор: Инна Вейн
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