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Forbes составил рейтинг застройщиков года: продажи новостроек выросли на 30%

Forbes составил рейтинг застройщиков года: продажи новостроек выросли на 30%
Иллюстрация: pixabay.com

Поддержать спрос на жилье на высоком уровне компаниям помогли собственные программы, предусматривающие особые условия покупки. Эксперты считают, что спрос на недвижимость падать не будет.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Журнал Forbes во второй раз составил рейтинг крупнейших застройщиков России. Компании ранжировались в трех категориях: массовое жилье, жилье бизнес-класса и элитное жилье. Для своих подсчетов Forbes использовал данные самих компаний и оценки исследовательских центров «Циан» и Dataflat. Издание отмечает, что за год пандемии выручка девелоперов выросла минимум на четверть. Так, в период с января по сентябрь 2021 г. в России было заключено 632 000 договоров долевого участия (ДДУ) на покупку квартир, сообщает газета Ведомости со ссылкой на данные Росреестра. Это на 29,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда было зарегистрировано 489 000 ДДУ.

В рейтинге Forbes крупнейшим застройщиком России признана группа «ПИК». За первые два квартала 2021 года выручка «ПИК» составила 166,3 млрд рублей, за 2020 год — 296 млрд рублей. В тройку лидеров также вошли группа компаний «Донстрой» и Capital Group

Увеличение количества зарегистрированных ДДУ эксперты и участники рынка связывают с программой льготной ипотекой, которая в крупных городах продолжала действовать в первой половине этого года. После фактического окончания действия программы восстановить продажи в III квартале помогли программы от застройщиков и банков, предусматривающие особые условия покупки.

Девелоперы стали стимулировать продажи квартиры собственными программами, предлагая клиентам кредиты с субсидированными ставками. К примеру, в конце июля «Донстрой» запустил программу с субсидированной ставкой по ипотеке с минимальной ставкой в 5,9%. Такая же программа есть и у ГК ФСК и Сбера: по ней можно получить кредит от 2,5% как на готовое, так и на строящееся жилье.

С июля этого года ставка по ипотечной программе выросла до 7%, а предельная сумма кредита составила 3 млн руб. для всех регионов, включая крупные города. В итоге, по данным ДОМ.РФ, в январе — июне по программе льготной ипотеки были выданы кредиты на 754 млрд руб., а с июля по сентябрь лишь на 64 млрд руб. Хотя в целом количество ипотечных кредитов показывает рост на 24% за девять месяцев 2021 г. (до 2,8 млн год к году).

Наибольший рост продаж квартир, судя по данным Росреестра, наблюдался в Московской области: там количество заключенных договоров выросло почти на 76% — с 49 300 до 86 900. На 46% увеличилось число сделок с жильем в Краснодарском крае (до 43 700), на 42% — в Москве (до 100 500).

Напомним, программа льготной ипотеки была запущена весной 2020 г. в качестве поддержки населения и строительной отрасли. Согласно ее условиям, россияне могли приобрести жилье под 6,5% годовых. Льготную ипотеку можно было получить на покупку квартир стоимостью до 12 млн руб. в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 3 млн до 6 млн руб. — в других российских регионах.

Управляющий партнер «Векторстройфинанса» Андрей Колочинский считает, что тенденция повышенного спроса на жилье продолжится до конца года: покупатели будут приобретать жилье в связи с ожиданиями ухудшения условий ипотечного кредитования и ростом ключевой ставки ЦБ. На рынке сохраняется недостаток предложения и недостаточная обеспеченность жильем населения.

Читайте на DK.RU: «Пришел парень 17 лет, купил квартиру за 18 млн». 10 трендов рынка жилой недвижимости-2021

Автор: Андрей Широков
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