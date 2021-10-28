Forbes составил рейтинг застройщиков года: продажи новостроек выросли на 30%

Поддержать спрос на жилье на высоком уровне компаниям помогли собственные программы, предусматривающие особые условия покупки. Эксперты считают, что спрос на недвижимость падать не будет.

Журнал Forbes во второй раз составил рейтинг крупнейших застройщиков России. Компании ранжировались в трех категориях: массовое жилье, жилье бизнес-класса и элитное жилье. Для своих подсчетов Forbes использовал данные самих компаний и оценки исследовательских центров «Циан» и Dataflat. Издание отмечает, что за год пандемии выручка девелоперов выросла минимум на четверть. Так, в период с января по сентябрь 2021 г. в России было заключено 632 000 договоров долевого участия (ДДУ) на покупку квартир, сообщает газета Ведомости со ссылкой на данные Росреестра. Это на 29,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда было зарегистрировано 489 000 ДДУ.

В рейтинге Forbes крупнейшим застройщиком России признана группа «ПИК». За первые два квартала 2021 года выручка «ПИК» составила 166,3 млрд рублей, за 2020 год — 296 млрд рублей. В тройку лидеров также вошли группа компаний «Донстрой» и Capital Group.

Увеличение количества зарегистрированных ДДУ эксперты и участники рынка связывают с программой льготной ипотекой, которая в крупных городах продолжала действовать в первой половине этого года. После фактического окончания действия программы восстановить продажи в III квартале помогли программы от застройщиков и банков, предусматривающие особые условия покупки.

Девелоперы стали стимулировать продажи квартиры собственными программами, предлагая клиентам кредиты с субсидированными ставками. К примеру, в конце июля «Донстрой» запустил программу с субсидированной ставкой по ипотеке с минимальной ставкой в 5,9%. Такая же программа есть и у ГК ФСК и Сбера: по ней можно получить кредит от 2,5% как на готовое, так и на строящееся жилье.

С июля этого года ставка по ипотечной программе выросла до 7%, а предельная сумма кредита составила 3 млн руб. для всех регионов, включая крупные города. В итоге, по данным ДОМ.РФ, в январе — июне по программе льготной ипотеки были выданы кредиты на 754 млрд руб., а с июля по сентябрь лишь на 64 млрд руб. Хотя в целом количество ипотечных кредитов показывает рост на 24% за девять месяцев 2021 г. (до 2,8 млн год к году).

Наибольший рост продаж квартир, судя по данным Росреестра, наблюдался в Московской области: там количество заключенных договоров выросло почти на 76% — с 49 300 до 86 900. На 46% увеличилось число сделок с жильем в Краснодарском крае (до 43 700), на 42% — в Москве (до 100 500).

Напомним, программа льготной ипотеки была запущена весной 2020 г. в качестве поддержки населения и строительной отрасли. Согласно ее условиям, россияне могли приобрести жилье под 6,5% годовых. Льготную ипотеку можно было получить на покупку квартир стоимостью до 12 млн руб. в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 3 млн до 6 млн руб. — в других российских регионах.

Управляющий партнер «Векторстройфинанса» Андрей Колочинский считает, что тенденция повышенного спроса на жилье продолжится до конца года: покупатели будут приобретать жилье в связи с ожиданиями ухудшения условий ипотечного кредитования и ростом ключевой ставки ЦБ. На рынке сохраняется недостаток предложения и недостаточная обеспеченность жильем населения.

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