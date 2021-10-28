Игорь Сечин назвал капитализм основной причиной текущего энергокризиса

Глава «Роснефти» поддержал мнение президента России Владимира Путина. По его словам, кризисная ситуация, которая сейчас сложилась в энергетике, уже начала распространяться и на другие отрасли.

Об исчерпании современной модели капитализма как экономической системы рассказал 28 октября во время выступления на Евразийском экономическом форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин, пишет РБК. «Ограничения, заложенные в существующую модель капитализма, не позволяют найти выход из текущего энергокризиса и других современных вызовов», — отметил он.

Топ-менеджер также считает, что кризисная ситуация в энергетике уже начала распространяться на другие отрасли. В качестве примера глава «Роснефти» привел Китай, который обеспечивает до 90% мирового производства магния. Дефицит магния сказался на автомобильной промышленности во всем мире, поскольку в производстве авто используются алюминиевые сплавы.

Сечин напомнил и о глобальном дефиците микросхем. «В итоге производители сами выбирают заказчиков, которым отгружают продукцию, то есть берут на себя несвойственные им функции регулирования рынка», — пояснил глава «Роснефти»:

Все эти факторы заставляют еще раз задуматься об ограничениях, заложенных в существующую модель капитализма, о которых недавно говорил президент России Владимир Путин. Все они мешают найти решение для вызовов сегодняшнего времени. Чтобы не допустить разрастания кризиса на всю мировую экономику, важно обеспечить координацию между регуляторами и поставщиками, а также потребителями, спрос со стороны которых определяет экономический рост.

Как ранее рассказывал DK.RU, неделей ранее на выступлении в рамках клуба «Валдай» Владимир Путин высказался по поводу устаревшей модели рыночных отношений. «Социально-экономические проблемы человечества обострились до степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба. Даже в самых богатых странах и регионах из-за неравномерного распределения материальных благ сейчас усиливается неравенство между людьми и странами в целом, в то время как капитализм больше не дает выхода из клубка всё более запутанных противоречий», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что на фоне пандемии также усугубляются проблемы бедности, высокого уровня безработицы или отсутствия качественной медицины. Отстающие страны все это видят и теряют веру в то, что можно догнать по уровню жизни мировых лидеров.

Он подчеркнул, что, например, в Китае при сохраняющейся роли Коммунистической партии рыночные институты работают эффективно.