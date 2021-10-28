Климатический саммит в Глазго начался. Что изменилось со времени выступления Греты Тунберг

Нынешний климатический саммит должен решить множество вопросов, ведь «точка невозврата», по мнению ученых, наступит уже в 2030 г. Пока вопросов больше, чем ответов. Главное.

В Глазго стартует ежегодный климатический саммит КС-26, который может повлиять на многое в мире. О том, почему этот саммит так важен и что стоит на кону, пишет ВВС. DK.RU выбрал главное.

Насколько в мире уже потеплело?

Почти непрерывный рост выбросов на протяжении полутора веков привел к тому, что температура на Земле уже повысилась в среднем примерно на 1,1 градуса Цельсия.

Все действительно очень серьезно, по двум причинам. Во-первых, вода по-прежнему тает при температуре 0 градусов (а морская — даже чуть ниже, почти при минус 2).

А это значит, что в северных и горных районах, которые большую часть года покрыты снегом и льдом или вообще стоят на вечной мерзлоте, даже эти 1-1,5 «лишних» градуса могут оказаться критичны. Оттаявшая вода устремляется вниз, в долины — и в конечном итоге оказывается в Мировом океане, что неизбежно повышает его уровень, затапливая прибрежные территории.

Во-вторых, 1,1 градус — это условная «средняя температура по больнице». В реальности же потепление происходит очень неравномерно: какие-то участки планеты нагреваются быстрее, какие-то медленнее.

Что еще?

Разница температур между полярными и умеренными широтами сокращается, нарушая многовековой баланс. Воздушные и морские течения сбиваются с ритма и меняют направление, что неизбежно отражается на погоде.

Поэтому, как бы парадоксально эти ни звучало, одним из последствий глобального потепления могут быть очень суровые, аномально холодные зимы.

За последние пару десятилетий наводнения, оползни, ураганы, затяжные периоды изнурительной жары и другие погодные неприятности участились почти вдвое.

Если этот процесс продолжится, под угрозу будет поставлено выживание человечества в целом, поскольку последние несколько тысяч лет наши предки жили в комфортных условиях своеобразной «климатической ниши», где среднегодовая температура не превышает 13-15 градусов.

Ученые предупреждают: уже в ближайшие пару десятилетий экстремальные погодные явления, вызванные изменениями климата, грозят превратить значительную часть суши в выжженную пустыню и уничтожить эту нишу — а может, и вовсе сделать нашу планету непригодной для жизни.

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Что делать

Выбора — снижать или не снижать выбросы — у нас, по большому счету, нет. Вопрос только в том, насколько быстро это удастся сделать.

Времени осталось очень мало: построенные учеными климатические модели показывают, что так называемая «точка невозврата», когда большинство произошедших изменений станут необратимыми, может быть пройдена уже к 2030 г.

Что такое «клуб КС-26» и зачем он нужен?

КС — это русскоязычное сокращение от «Конференция сторон»; английская версия той же аббревиатуры выглядит как COP (Conference of Parties). Это ежегодная встреча на высшем уровне, где представители 197 стран обсуждают масштабные изменения климата и пытаются договориться, какие условия необходимо соблюдать — как на государственном, так и на личном уровне, — чтобы не допустить глобальной катастрофы.

Почему именно этот саммит в Глазго настолько важен?

КС-26 станет первым саммитом, на котором планируется подвести предварительные итоги того, что было сделано (а что не сделано) для выхода из климатического кризиса с момента подписания в 2015 г. главного регулирующего документа в этой сфере — Парижского климатического соглашения.

Пандемия нарушила достигнутую договоренность уже хотя бы тем, что саммит пришлось отложить. Однако в то же время — за счет того, что мир вынужденно встал на паузу — был полностью нарушен привычный ход жизни и у нас появилась беспрецедентная возможность переосмыслить процесс восстановления экономики после пандемии.

Неужели нам действительно нужно так часто летать на самолётах? Может ли работа из дома снизить выбросы транспорта в час пик? Может быть, самое время заняться де-урбанизацией? И так далее — вопросов масса.

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Чего лидеры надеются достичь на саммите в Глазго?

Встреча продлится почти две недели, поскольку у каждой страны свое видение по многим вопросам решения кризиса.

Много нерешенных вопросов осталось с предыдущей встречи в Мадриде. Именно к мадридскому саммиту приурочила свое выступление в ООН шведская активистка Грета Тунберг, обвинившая мировых лидеров в бездействии и заявившая, что ее поколение фактически лишили будущего.

В преддверии саммита в Глазго более 100 развивающихся стран изложили свои требования:

более богатые развитые страны должны выделить им средства на приведение в жизнь всех принятых решений — то есть фактически почти целиком профинансировать меры по борьбе с изменением климата и адаптации к нему;

те же развитые страны должны будут выплатить компенсацию за тот ущерб, который уже был нанесен экономике развивающихся государств глобальным потеплением;

перевод их экономики «на зеленые рельсы» должны будут профинансировать все те же развитые страны.

Финансирование борьбы с изменением климата в развивающихся странах станет, пожалуй, самой важной темой обсуждения в Глазго.

Какую позицию занимает Россия?

По данным последних опросов, примерно треть россиян отказывается признавать, что разогрев планеты — дело рук человека, а основная причина потепления —выброс парниковых газов. Еще полтора года назад в том же духе высказывался и президент Владимир Путин.

Не в последнюю очередь именно по этой причине в политической повестке страны климатический кризис в последние 10-12 лет практически не фигурировал. И в борьбу с глобальным потеплением Россия (а она в пятерке основных производителей парниковых газов в мире) вступает с опозданием, которое может оказаться критичным.

Долгое время в массовом сознании вообще бытовало мнение, что от глобального потепления Россия, две трети территории которой занимает вечная мерзлота, может только выиграть.

Некоторая логика в этом есть. Южные районы Ледовитого океана с каждым годом тают все раньше, что уже существенно удлинило период навигации по Северному морскому пути, который обеспечивает снабжение российских портов в Арктике и населенных пунктов, расположенных вдоль крупных сибирских рек.

А в южных регионах России, где выращивают еду, на несколько дней длиннее стал сельскохозяйственный сезон.

Эксперты предупреждают, что описанный выше выигрыш в краткосрочной перспективе может довольно скоро обернуться настоящей катастрофой.

Многие из населенных пунктов, которые обеспечивает Северный морской путь, стоят на вечной мерзлоте. Если земля начнет быстро таять и проседать (а этот процесс уже начался и идет нарастающими темпами), этого попросту не выдержит инфраструктура.

Что касается сельского хозяйства, то нужно помнить, что температура — лишь один из показателей климата. Для выращивания растений нужно не только тепло, но и определенный уровень влажности — более или менее постоянный, без засух и наводнений.

Если привычный нам климатический баланс будет окончательно нарушен, это с большой вероятностью приведет к тому, что температура и влажность разойдутся в разные стороны — и в результате выращивать что-либо даже на самой плодородной земле станет невозможно.

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В чем основная проблема борьбы с изменением климата?

Дело в том, что выбросы парниковых газов практически невозможно сократить одними только решениями сверху. Чтобы борьба с изменениями климата была успешной, в нее должен включиться в прямом смысле слова каждый — а многие к этому пока явно не готовы.

Производство энергии — лишь одна сторона проблемы. Чтобы полностью сократить выбросы парниковых газов до, каждый должен радикально пересмотреть свое собственное потребление.

Мы должны перестать спать с открытой форточкой, «отапливая» своими батареями весь город, вплотную заняться вопросами теплоизоляции своего жилья, практически отказаться от личного транспорта и начать пользоваться только общественным, перестать есть столько мяса — а в идеале и вовсе переключиться на вегетарианскую диету — и так далее.

Пока что убедить нас этим заняться не особо получается даже у тех, кто предлагает платить за это деньги.

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