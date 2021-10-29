Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.10
70,52
81,83
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Проект высотки за «Домом контор» пока «убрали в стол»

Проект высотки за «Домом контор» пока «убрали в стол»
Иллюстрация: документация проекта

Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга отложил голосование по проекту второй очереди гостиничного комплекса «Радиус». Однако застройщик уже готов приступить к сносу соседнего здания.

#ГОРОД#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Компания Александра Трунтаева и Павла Дацюка хочет построить на пустыре за Домом контор административно-гостиничный комплекс «Радиус-2» в 30 этажей. 

28 октября проект был представлен членам градостроительного совета. Они посчитали, что его нельзя реализовать, пока нет плана развития всего квартала.

Как сообщает ЕАН, строительство высотки на небольшом «пятачке» в центре Екатеринбурга вызывает массу вопросов и опасений. Градозащитники боятся, что ради него под шумок снесут исторические особняки возле Дома контор. Урбанисты отмечают, что улично-дорожная сеть не выдержит появления очередного гостиничного комплекса. Жильцы домов на ул. Вайнера, 13 и Вайнера, 15 боятся лишиться территории общего пользования.

В то же время Александр Трунтаев сообщил о завершении переговоров с владельцем здания на Малышева, 38б: оно выкуплено за «баснословные деньги».

Мы готовы хоть завтра его снести, — подчекнул он.

Здание называют новоделом. Его снос позволит открыть транспортный проезд к будущей высотке. 

Ранее DK.RU писал, что в центре Екатеринбурга завершено строительство каркаса 35-этажного дома в составе жилого квартала «Мельница». До конца года застройщик планирует выполнить фасадные работы и благоустройство.

Тем временем на месте конструктивистского здания на ул. Нагорной, 12 в Екатеринбурге планируется построить трехсекционный дом с эксплуатируемой кровлей. В реестре Минстроя Свердловской области говорится, что разрешение на строительство на этом участке получило АО «Прогресс». Год назад активисты пытались отстоять Профтехкомбинат в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, но собственник снес его. 

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Столичная сеть «Якитория» открыла ресторан в ЕкатеринбургеСтоличная сеть «Якитория» открыла ресторан в Екатеринбурге
  • Локдаун в Москве продлят еще на неделю. Или до нового годаЛокдаун в Москве продлят еще на неделю. Или до нового года
  • Как выжить бизнесу в новый локдаун?Как выжить бизнесу в новый локдаун?
  • «Кто мы, откуда, куда мы идем? Да хрен знает. Россия — страна без будущего» — Евгений Енин«Кто мы, откуда, куда мы идем? Да хрен знает. Россия — страна без будущего» — Евгений Енин
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.