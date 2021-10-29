Проект высотки за «Домом контор» пока «убрали в стол»

Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга отложил голосование по проекту второй очереди гостиничного комплекса «Радиус». Однако застройщик уже готов приступить к сносу соседнего здания.

Компания Александра Трунтаева и Павла Дацюка хочет построить на пустыре за Домом контор административно-гостиничный комплекс «Радиус-2» в 30 этажей.

28 октября проект был представлен членам градостроительного совета. Они посчитали, что его нельзя реализовать, пока нет плана развития всего квартала.

Как сообщает ЕАН, строительство высотки на небольшом «пятачке» в центре Екатеринбурга вызывает массу вопросов и опасений. Градозащитники боятся, что ради него под шумок снесут исторические особняки возле Дома контор. Урбанисты отмечают, что улично-дорожная сеть не выдержит появления очередного гостиничного комплекса. Жильцы домов на ул. Вайнера, 13 и Вайнера, 15 боятся лишиться территории общего пользования.

В то же время Александр Трунтаев сообщил о завершении переговоров с владельцем здания на Малышева, 38б: оно выкуплено за «баснословные деньги».

Мы готовы хоть завтра его снести, — подчекнул он.

Здание называют новоделом. Его снос позволит открыть транспортный проезд к будущей высотке.

Ранее DK.RU писал, что в центре Екатеринбурга завершено строительство каркаса 35-этажного дома в составе жилого квартала «Мельница». До конца года застройщик планирует выполнить фасадные работы и благоустройство.

Тем временем на месте конструктивистского здания на ул. Нагорной, 12 в Екатеринбурге планируется построить трехсекционный дом с эксплуатируемой кровлей. В реестре Минстроя Свердловской области говорится, что разрешение на строительство на этом участке получило АО «Прогресс». Год назад активисты пытались отстоять Профтехкомбинат в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, но собственник снес его.