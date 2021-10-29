Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.10
70,52
81,83
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Названы главные инвестпроекты региона. В списке СМАК, Академический и «Титановая долина»

Названы главные инвестпроекты региона. В списке СМАК, Академический и «Титановая долина»
Иллюстрация: DK.RU

Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе утвердил перечень проектов, которые должны обеспечить социально-экономическое развитие в Свердловской области. В них вложено 47 млрд руб.

#ИНВЕСТИЦИИ#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

Как сообщает JustMedia.ru, всего в списке семь проектов:

1. Производственно-логистический комплекс «СМАК». Строительство площадки стартовало в сентябре 2019 г. и должно быть завершено в ноябре 2021 г. Общий объем инвестиций оценивается в 5 млрд руб. На площадке появится 90 новых рабочих мест. Объем выпуска хлебобулочных изделий существенно вырастет. 

2. Проект предприятия «Синергия» по созданию высокотехнологичного деревообрабатывающего производства позволит создать около 220 новых рабочих мест. Проект реализуется с 2018 г. Объем инвестиций — 8 млрд руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 г.

3. Организация производства химпродукции для литейной промышленности компании «Уралхимпласт-Хюттенес-Альбертус». Позволит перейти на передовые технологий очистки вентиляционных и технологических выбросов и закрыть старые производства. Суммарный объем привлеченных средств к 2022 г. составит более 3 млрд руб.

4. Планировочный район Академический. На 800 га будет построено 9 млн кв. м жилья. Ежегодный объем инвестиций составляет около 14,5 млрд руб.

5. Особая экономическая зона «Титановая долина»

6. Компания «Аллегро», совместное предприятие группы ЕВРАЗ и ООО «Рейл Сервис», реализует проект «Строительство колесопрокатного стана – 2». Объем инвестиций составляет свыше 16 млрд руб., запланировано создание 425 рабочих мест.

7. Строительство производственного комплекса Уральского завода гражданской авиации. Суммарный объем инвестиций — более 924 млн руб. В плане — создание 1,8 тыс. рабочих мест.

Ранее DK.RU сообщил, что госдолг Свердловской области в следующем году составит 113 млрд руб. Регион планирует получить доходы в сумме 331 млрд руб. — на 52 млрд руб. больше по сравнению с текущим годом. Объем расходов составит 341 млрд руб., это на 23 млрд руб. больше, чем в текущем году.

Основная статья расходов — социальная политика. На эти нужды планируется направить в 2022 г. 89,8 млрд руб. Еще 36 млрд руб. пойдут на реализацию национальных проектов, 27 млрд руб. — на строительство объектов Универсиады-2023. На поддержку бизнеса в следующем году планируется направить 15,2 млрд руб. 

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Столичная сеть «Якитория» открыла ресторан в ЕкатеринбургеСтоличная сеть «Якитория» открыла ресторан в Екатеринбурге
  • Локдаун в Москве продлят еще на неделю. Или до нового годаЛокдаун в Москве продлят еще на неделю. Или до нового года
  • Как выжить бизнесу в новый локдаун?Как выжить бизнесу в новый локдаун?
  • «Кто мы, откуда, куда мы идем? Да хрен знает. Россия — страна без будущего» — Евгений Енин«Кто мы, откуда, куда мы идем? Да хрен знает. Россия — страна без будущего» — Евгений Енин
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.