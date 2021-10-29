Названы главные инвестпроекты региона. В списке СМАК, Академический и «Титановая долина»

Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе утвердил перечень проектов, которые должны обеспечить социально-экономическое развитие в Свердловской области. В них вложено 47 млрд руб.

Как сообщает JustMedia.ru, всего в списке семь проектов:

1. Производственно-логистический комплекс «СМАК». Строительство площадки стартовало в сентябре 2019 г. и должно быть завершено в ноябре 2021 г. Общий объем инвестиций оценивается в 5 млрд руб. На площадке появится 90 новых рабочих мест. Объем выпуска хлебобулочных изделий существенно вырастет.

2. Проект предприятия «Синергия» по созданию высокотехнологичного деревообрабатывающего производства позволит создать около 220 новых рабочих мест. Проект реализуется с 2018 г. Объем инвестиций — 8 млрд руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 г.

3. Организация производства химпродукции для литейной промышленности компании «Уралхимпласт-Хюттенес-Альбертус». Позволит перейти на передовые технологий очистки вентиляционных и технологических выбросов и закрыть старые производства. Суммарный объем привлеченных средств к 2022 г. составит более 3 млрд руб.

4. Планировочный район Академический. На 800 га будет построено 9 млн кв. м жилья. Ежегодный объем инвестиций составляет около 14,5 млрд руб.

5. Особая экономическая зона «Титановая долина».

6. Компания «Аллегро», совместное предприятие группы ЕВРАЗ и ООО «Рейл Сервис», реализует проект «Строительство колесопрокатного стана – 2». Объем инвестиций составляет свыше 16 млрд руб., запланировано создание 425 рабочих мест.

7. Строительство производственного комплекса Уральского завода гражданской авиации. Суммарный объем инвестиций — более 924 млн руб. В плане — создание 1,8 тыс. рабочих мест.

Ранее DK.RU сообщил, что госдолг Свердловской области в следующем году составит 113 млрд руб. Регион планирует получить доходы в сумме 331 млрд руб. — на 52 млрд руб. больше по сравнению с текущим годом. Объем расходов составит 341 млрд руб., это на 23 млрд руб. больше, чем в текущем году.

Основная статья расходов — социальная политика. На эти нужды планируется направить в 2022 г. 89,8 млрд руб. Еще 36 млрд руб. пойдут на реализацию национальных проектов, 27 млрд руб. — на строительство объектов Универсиады-2023. На поддержку бизнеса в следующем году планируется направить 15,2 млрд руб.