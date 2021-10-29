Natura Siberica вернула контроль над торговыми марками. Но это не точно

Новый виток в развитии корпоративного конфликта между Natura Siberica и первой женой основателя компании Ириной Трубниковой. Компания заявила о восстановлении всех прав на производство косметики.

Контроль над торговыми марками Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», и также другими брендами вновь принадлежит Natura Siberica. Об этом компания заявили в своем Telegram-канале.

Основное юридическое лицо производителя Natura Siberica — компания «Первое решение». Но большинство брендов органической косметики принадлежит не ей. В 2020 году Андрей Трубников перерегистрировал товарные знаки Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и некоторые другие на эстонскую OU Good Design, единственным владельцем которой являлась сооснователь косметической компании Ирина Трубникова.

Компания останавливала производство косметики после корпоративного конфликта в августе. Тогда жена Трубникова расторгла договор с «Первым решением» и запретила использовать бренды. Поэтому Natura Siberica приостановила производство и продажи.

«В эстонской компании OU Good Design появился новый доверительный управляющий — Маарио Лаас. Недавно он стал участником правления компании и теперь по закону, официально все решения эстонской OU Good Design необходимо одобрить хотя бы двум участникам правления компании», — отмечается в сообщении:

Мы начали поставки продукции под марками Natura Siberica и другими нашими марками нашим дистрибьюторам и другим заказчикам и партнерам. Это стало возможным благодаря тому, что Маарио Лаас недавно стал участником правления компании и официально, с соблюдением всех требований закона, вернул нашим российским компаниям права на использование товарных знаков.

В ответ на письмо Ирина Трубникова заявила, что продолжит суды с компанией, говорится в аккаунте Natura Siberica в Instagram (контролируется Трубниковой):

Права на все бренды Natura Siberica, как и прежде, принадлежат OU Good Design, единственным членом правления которого остается сооснователь косметической компании Ирина Трубникова. По закону любая продукция, сошедшая с конвейера под этими брендами, автоматически становится контрафактом. Если временная администрация компании начнет использование чужих товарных знаков, то должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности. Мы намерены твердо добиваться наказания авантюристов, по чьей вине искусственно затягивается процесс вступления наследников в законные права.

Корпоративный конфликт в компании начался в августе. Как рассказывал DK.RU, тогда первой жене Трубникова Ирине, его сыну Дмитрию и ряду сотрудников заблокировали пропуска в головной офис компании.