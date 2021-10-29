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Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион нежилые объекты в разных районах города

Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион нежилые объекты в разных районах города
Иллюстрация: DK.RU

Департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) администрации Екатеринбурга рассчитывает привлечь к участию в торгах представителей малого и среднего бизнеса.

#ГОРОД#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

На торги выставлены муниципальные объекты, расположенные в Екатеринбурге по десяти адресам:

— Челюскинцев, 60;

— Парковый, 41, корпус 2;

— Большакова, 103;

— Розы Люксембург, 8–10;

— Луначарского, 180;

— Бакинских комиссаров, 16;

— Космонавтов, 75;

— Грибоедова, 4;

— Патриса Лумумбы 38;

— Титова, 15.

Мэрия предлагает предпринимателям их арендовать через участие в открытом аукционе. Он состоится 18 ноября 2021 г.  

Заявки на участие можно подать до 11 ноября.

Детали аукциона опубликованы на официальном портале Екатеринбурга в разделе «Деловая жизнь», «Муниципальное имущество».

Напомним, что в конце сентября на аукцион был выставлен участок у здания правительства области. Земля принадлежит Уралтрансбанку, который сейчас проходит процедуру банкротства. На ней можно строить капитальные сооружения. Лот оценен в 25,5 млн руб.

Ранее DK.RU рассказывал о намерении мэрии продать на торгах 11 исторических зданий — «Дом купца П. Я. Сапожникова» часть «Дома Рязанова», доходный дом купцов М.И. и В. И. Дмитриевых и другие объекты.

Более 500 млн руб. власти Екатеринбурга направят на реставрацию 14 объектов культурного наследия в ближайшие четыре года. В их числе здание первого городского театра, в котором затем располагался кинотеатр «Колизей», «Фабрика-кухня УЗТМ» — памятник конструктивизма на Уралмаше, «Дом контор» и другие объекты. 

Кроме того, мэрия Екатеринбурга собирается отсудить у области здание на Карла Либкнехта, 36, в котором с 1998 г. располагается фотографический музей «Дом Метенкова». Городские власти уже включили его в список объектов, подлежащих реставрации.   

Автор: Виктория Говорковская
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