Все фигуранты дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» получили реальные сроки

Адвокаты называют приговор несправедливым и намерены подать апелляцию. Родственники погибших в пожаре детей считают, что ведомственные службы на суде выгораживали своих сотрудников.

Суд в Кемерове признал виновными всех восьмерых фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года. Все фигуранты дела получили реальные сроки: от пяти до 14 лет колонии, сообщают Ведомости. Самый большой срок получила экс-гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината», которому принадлежал ТЦ, Юлия Богданова. Она приговорена к 14 годам лишения свободы. Гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок получила 13,5 года.

В конце сентября все фигуранты дела были признаны виновными в пожаре. Богданова, Судденок и технический директор Георгий Соболев — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Охранника ТЦ Сергея Антюшина судили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство товаров и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Руководителю компании «Системный интегратор» (отвечала за обслуживание противопожарной сигнализации) Игорю Полозиненко и технику, обслуживающему пожарную сигнализацию в «Зимней вишне», Александру Никитину вменяли в вину нарушение требований пожарной безопасности, они получили по 6,5 и 5,6 лет соответственно. Начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина и начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы, руководивший тушением ТЦ, Андрея Бурсина обвиняли в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ, 5 и 6 лет колонии).

По версии следствия, обвиненный в халатности начальник пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, указавшего короткий путь. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они вернулись к указанной очевидцем лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В результате пожарные потеряли время, которое могли использовать для спасения и эвакуации людей. Генин заявил, что сделал все что мог, и не считает себя виновным.

Пожарный Андрей Бурсин признан виновным в том, что «не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара», из-за чего погибли люди. Мужчина был назначен главным за тушение пожара.

Адвокат получившей 13,5 лет колонии Надежды Судденок, Андрей Пропостин, в комментарии РИА Новости назвал приговор чрезмерно строгим:

Она не гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» и никогда ею не была. Она гендиректор двух фирм — арендаторов помещений в ТЦ. Я считаю, что приговор чрезмерно строгий, несправедливый… Мы считаем, что такого сурового приговора быть не должно. И не должно быть двух статей одновременно, за одно и то же наказывают. Мы об этом в прениях и говорили — судите за нарушение требований пожарной безопасности, зачем здесь примешивать оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности?

Адвокат отметил, что Судденок одной из немногих обвиняемых возместила потерпевшим имущественный ущерб, более 300 тысяч рублей, и частично признала вину. «Будем подавать жалобу», — подытожил Пропостин.

Житель Кузбасса Игорь Востриков, потерявший всю семью (жену с тремя детьми и сестру) во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в разговоре с NEWS.ru назвал вердикт инстанции справедливым:

Я думаю, полностью справедливо. По поводу этих фигурантов дела, полностью доказана их вина. По поводу охранника, допустим, который прикидывается у нас невинной овечкой, это все-таки начальник смены, надо понимать, который просто выбежал спасать свою жизнь, не организовал ни эвакуацию, ни пожарных не встретил. Мое личное мнение, что ведомство как-то выгородило их, потому что недорасследованно дело. Есть еще другие пожарные, которые стояли, в принципе, и смотрели, как люди умирали у них под ногами. Я этим лично занимаюсь.

Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла в Кемерово 25 марта 2018 г. Пожар вспыхнул на верхнем этаже, где располагались кинозалы. Погибли 60 человек, 37 из них — дети, которые задохнулись от дыма в кинотеатре. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии СК, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже здания, сообщал DK.RU.