Компания Bosch намерена спасти мир от дефицита чипов

Немецкий производитель вложит несколько сот миллионов евро в расширение своего производства в Германии и Малайзии. «Спрос на чипы растет с бешенной скоростью», — говорит предправления Bosch.

В 2022 году немецкая компания Bosch в условиях глобального дефицита чипов вложит €400 млн в расширение своего производства полупроводников в Германии и Малайзии, заявил доктор Фолькмар Деннер, председатель правления Robert Bosch GmbH:

Спрос на чипы продолжает расти с бешеной скоростью. В свете текущих событий мы систематически расширяем наше производство полупроводников, чтобы обеспечить наших клиентов соответствующей поддержкой.

Основная часть инвестиций будет вложена в новый завод Bosch по производству 300-миллиметровых полупроводниковых пластин в Дрездене, сообщает Коммерсант. Около €50 млн будет инвестировано в завод по производству полупроводниковых пластин в Ройтлингене под Штутгартом. Оставшаяся часть средств пойдет на новый испытательный центр для полупроводников в малайзийском Пенанге, который начнет работать уже в 2023 году.

Как ранее рассказывал DK.RU, нехватка микрочипов в разных регионах планеты стала ощущаться производителями с конца 2020 года. В 2021 году из-за дефицита полупроводников в мире будет выпущено на 7-9 млн автомобилей меньше, цены на новые авто в связи с дефицитом растут с каждым месяцем, кризис в этой области будет сказываться еще несколько лет. Все потому, что на создание одного полупроводника тратится до шести месяцев, и большая часть этого срока уходит на так называемое выращивание кристалла.

Из-за пандемии спрос на чипы вырос в других сегментах экономики, например, в производстве бытовой электроники, медицинского оборудования.