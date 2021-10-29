Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.10
70,52
82,28
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Компания Bosch намерена спасти мир от дефицита чипов

Компания Bosch намерена спасти мир от дефицита чипов
Иллюстрация: https://pixabay.com/

Немецкий производитель вложит несколько сот миллионов евро в расширение своего производства в Германии и Малайзии. «Спрос на чипы растет с бешенной скоростью», — говорит предправления Bosch.

#ТЕХНОЛОГИИ#НОВОСТИ

В 2022 году немецкая компания Bosch в условиях глобального дефицита чипов вложит €400 млн в расширение своего производства полупроводников в Германии и Малайзии, заявил доктор Фолькмар Деннер, председатель правления Robert Bosch GmbH:

Спрос на чипы продолжает расти с бешеной скоростью. В свете текущих событий мы систематически расширяем наше производство полупроводников, чтобы обеспечить наших клиентов соответствующей поддержкой.

Основная часть инвестиций будет вложена в новый завод Bosch по производству 300-миллиметровых полупроводниковых пластин в Дрездене, сообщает Коммерсант. Около €50 млн будет инвестировано в завод по производству полупроводниковых пластин в Ройтлингене под Штутгартом. Оставшаяся часть средств пойдет на новый испытательный центр для полупроводников в малайзийском Пенанге, который начнет работать уже в 2023 году.

Как ранее рассказывал DK.RU, нехватка микрочипов в разных регионах планеты стала ощущаться производителями с конца 2020 года. В 2021 году из-за дефицита полупроводников в мире будет выпущено на 7-9 млн автомобилей меньше, цены на новые авто в связи с дефицитом растут с каждым месяцем, кризис в этой области будет сказываться еще несколько лет. Все потому, что на создание одного полупроводника тратится до шести месяцев, и большая часть этого срока уходит на так называемое выращивание кристалла.

Из-за пандемии спрос на чипы вырос в других сегментах экономики, например, в производстве бытовой электроники, медицинского оборудования.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Столичная сеть «Якитория» открыла ресторан в ЕкатеринбургеСтоличная сеть «Якитория» открыла ресторан в Екатеринбурге
  • Локдаун в Москве продлят еще на неделю. Или до нового годаЛокдаун в Москве продлят еще на неделю. Или до нового года
  • Как выжить бизнесу в новый локдаун?Как выжить бизнесу в новый локдаун?
  • «Кто мы, откуда, куда мы идем? Да хрен знает. Россия — страна без будущего» — Евгений Енин«Кто мы, откуда, куда мы идем? Да хрен знает. Россия — страна без будущего» — Евгений Енин
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.