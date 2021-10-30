Реакция на действия ЦБ или естественный шаг: банки России повышают ставки по ипотеке

Несколько банков страны уже увеличили стоимость ипотечных кредитов, еще часть готовится сделать это в ближайшие недели. Есть и решившие «пока следить за ситуацией».

Банки России приступили к новому этапу повышения ставок по ипотеке. Пересматривать и менять условия по ипотечным программам будут многие участники рынка после резкого подъема ставки ЦБ неделю назад (теперь она составляет 7,5%).

Как сообщает РБК, в первую неделю ноября условия ипотечных программ пересмотрит МТС Банк, к середине месяца поменять ставки планирует Абсолют Банк. Уже изменились условия кредитования в Россельхозбанке и Металлинвестбанке.

С 1 ноября ставки будут выше в Совкомбанке, Транскапиталбанке (ТКБ), «Ак Барсе». Планирует изменить условия ипотечного кредитования и Альфа-банк, передает Telegram-канал «Ипотека и недвижимость». При этом представитель Альфа-банка сообщил РБК, что итогового решения по повышению ставок пока нет.

Татьяна Акрамова, руководитель направления ипотечных продуктов МТС Банка, подчеркнула, что повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и недвижимость на вторичном рынке, коснется это и рефинансирования ипотеки. Рост, говорит Акрамова, составит 0,6 п.п. Ставка по ипотеке на новостройки в банке 29 октября составляла 8,05% годовых, теперь она будет 8,25%.

Зампред правления Абсолют банка Антон Павлов уточнил, что к середине ноября финансовая организация планирует повысить ставки по стандартным ипотечным продуктам на 0,5 п.п., по программам господдержки повышения не ожидается. Павлов связывает это с «резким ростом ключевой ставки». Минимальная ставка банка по ипотеке на новостройки и жилье на вторичном рынке на 29 октября составляла 9,59% годовых.

Россельхозбанк повысил ставки по ипотеке в среднем на 0,4 п.п. с 27 октября. На 29 октября минимальная стоимость обслуживания кредитов на покупку нового или готового жилья без учета льготных программ составляла 7,95%, при этом 20 октября минимальная ставка по стандартным программам составляла 7,5% годовых.

В четверг, 28 октября, на 0,5 п.п. ставку по ипотечным продуктам поднял Металлинвестбанк. Повышение коснулось и первичного, и вторичного рынка, и рефинансирования. Сейчас минимальная ставка в банке равна 10,79%.

В настоящий момент мы находимся в активной стадии расчетов наших финансовых показателей после изменения Банком России ключевой ставки и пристально смотрим за действиями ключевых игроков на рынке, — отмечает директор департамента по работе с партнерами «Росбанк Дом» Павел Петров.

В Райффайзенбанке подчеркнули, что «планируют сохранять ипотечные тарифы на комфортном для клиентов уровне», в Промсвязьбанке и банке «Санкт-Петербург» говорят, что вариант повышения ставок по ипотеке в ближайшее время рассматривать не планировали. Банк «Открытие» планирует следить за рынком и ориентироваться в решении вопроса по ипотечным ставкам на «макроэкономические показатели и конкурентную среду».

В ВТБ ставки пока не меняют, но не исключают их роста, все будет зависеть от ситуации на рынке.

Надеемся, что в следующем году общая ситуация стабилизируется, и у регулятора не будет необходимости столь резко ужесточать кредитно-денежную политику, — сказал представитель банка.

При этом нынешнее повышение ставок по ипотеке нельзя считать реакцией на недавнее решение ЦБ, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Ставки по ипотеке, как по очень долгосрочному продукту, менее эластичны к краткосрочным колебаниям ключевой ставки, чем, например, ставки по потребительским кредитам, которые реагируют на повышение практически симметрично. Возможное повышение, безусловно, найдет отражение в кредитных ставках, но эффект переноса на ипотечные ставки будет несимметричным и растянутым по времени», — поясняет он.

Старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова считает, что банки повышают ипотечные ставки из-за роста стоимости фондирования, в первую очередь доходности срочных вкладов. «Причем рост ставок по срочным вкладам в моменте превышает рост ставок кредитования, и только конкуренция за заемщиков удерживает банки от еще более ощутимого подъема ставок по кредитам. Но потенциал роста кредитных ставок еще не исчерпан. Банки продолжат осторожно тестировать новые уровни» ипотечных ставок, пока не наметится стабилизация стоимости привлечения средств».

Ранее DK.RU писал, что Центробанк России вновь поднял ключевую ставку, в шестой раз подряд. За семь месяцев этого года показатель вырос с исторически минимальных 4,25% до нынешних 7,5%. Инфляция в России побила рекорд 2016 г.

О том, что ставка и дальше будет расти, регулятор по сути заявил в сентябре, тогда в официальном заявлении ЦБ говорилось, что следующее решение будет приниматься «на основе фактической и ожидаемой инфляции относительно цели, развития экономики, оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

В октябре инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,8% (при таргете ЦБ в 4%). Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что локдаун и санитарные ограничения во многих регионах страны из-за пандемии коронавируса стоит воспринимать как проинфляционный фактор. В Банке России не исключают, что до конца года ставка будет поднята еще раз.

При этом в середине октября министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что экономика страны восстановилась до допандемийного уровня и вышла на траекторию роста. В то же время он отметил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ВВП страны по итогам 2021 г. не превысит 4,2%.