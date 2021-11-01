Макаровский мост в Екатеринбурге открыли

Работы на мосту ведутся с 2017 г., из-за чего трафик в центре города серьезно осложнен. В минувшие выходные часть моста окончательно открыли для автомобилистов и трамваев.

В воскресенье, 31 октября, в Екатеринбурге открылся Макаровский мост. Ремонтные работы на нем продолжались несколько лет.

На церемонию открытия моста в центре города прибыли исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Они первыми проехали по мосту на трамвае.

Напомним, реконструкция моста началась в 2017 г., во время первого этапа работ рядом со старой возвели новую часть моста, на ней сделаны три полосы для автомобилей, трамвайная линия в одну сторону и пешеходный тротуар.

Во время второго этапа работ снесли старую часть моста, на ее месте сейчас возводится еще одна, на которой также будет три полосы для автотранспорта и одна трамвайная линия. В последние месяцы мост перекрывали каждые выходные для испытания конструкции.

Напомним, минувшим летом Алексей Орлов обсуждал со строителями скорость работ на мосту. Он подчеркивал, что люди жалуются на то, что работы идут так долго, открытия моста ждали тысячи человек. При этом мэр призвал не слишком торопиться, чтобы работы была выполнена качественно.

Макаровский мост должен быть полностью восстановлен и отремонтирован к 2023 г.