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Рейс Екатеринбург — Анталья задержали на 34 часа, ничего не объясняя пассажирам

Рейс Екатеринбург — Анталья задержали на 34 часа, ничего не объясняя пассажирам
Иллюстрация: pixabay.com

Уральцы не могли вылететь в курортный город больше суток, им пришлось самим оплачивать питание и напитки и спать в кафе аэропорта Кольцово.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Рейс из Екатеринбурга в Анталью был задержан на 34 часа. Пассажиры спали в кафе аэропорта Кольцово.

Люди должны были вылететь на турецкий курорт 30 октября в 03.30, но рейс компании PegasFly начали переносить, при этом пассажирам даже не предоставили горячего питания. Обедали и ужинали туристы в кафе Кольцово за свой счет, там же им пришлось и ночевать. К девяти утра людей все же заселили в гостиницу.

Пассажиры рассказали, что никакой информации у них не было. Представители авиакомпании просили обращаться к туроператору. Экипаж не пускали в самолет, а когда пилотов и стюардесс все же пустили на борт, они вскоре его покинули.

Самолет вылетел в 12.30 в воскресенье, 31 октября, на 34 часа позже положенного срока. В Анталье туристы были в 15.00 местного времени.

Люди планируют подать групповой иск, их возмутило, что представители авиакомпании так и не поговорили с людьми, никакой ясности не было все это время, никто не пытался урегулировать вопрос.

Напомним, в начале октября DK.RU писал о том, как в аэропорту Кольцово застряли почти 400 человек — пассажиры трех рейсов.  Авиакомпания Red Wings задержала рейс по маршруту Екатеринбург — Фергана, которым планировали лететь 100 человек, 299 пассажиров Nord Wind ожидали вылета из Екатеринбурга в Ларнаку, а 86 пассажиров Nord Star — в Ростов.

Известно также, что авиакомпанию «Уральские авиалинии» могут ограничить в полетах за хронические опоздания. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов попросил Минтранс приостановить выдачу новых разрешений на международные полеты, а при необходимости сократить полетную программу авиаперевозчика.

Автор: Александра Клименко
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