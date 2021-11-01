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Штрафы для бизнеса со скидкой: «если обвиняемый не будет оспаривать свою виновность»

Штрафы для бизнеса со скидкой: «если обвиняемый не будет оспаривать свою виновность»
Иллюстрация: https://pixabay.com/

С новыми поправками в КоАП бизнесмены смогут платить штрафы по сниженным тарифам — так, как сейчас это происходит за нарушения ПДД. В некоторых случаях вместо штрафа предусмотрено предупреждение.

#ЗАКОНЫ#НОВОСТИ

Министерство юстиции РФ подготовило новую редакцию проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который даст возможность платить штрафы со скидкой не только гражданам, но и бизнесу. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал советник министра юстиции РФ Дмитрий Коротков, а внимание на новацию обратил Секрет фирмы. Возможность выплачивать половину от суммы штрафа — аналог 50-процентной скидки на штраф, уплачиваемый в настоящее время водителями за нарушения ПДД.

Новый административный кодекс вводит двукратное снижение штрафов за нарушения валютного законодательства. Если сейчас штраф за такое правонарушение составляет от 75 до 100% от суммы валютной операции, то в проекте КоАП предусмотрен штраф в размере от 20 до 40%. Все остальные правонарушения в новом КоАП разделят на грубые и негрубые, пояснил Коротков:  

Это преследует цель снижения штрафной нагрузки на граждан и бизнес без ущерба для сферы общественной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, законных интересов предпринимателей и не приведёт к ужесточению ответственности.

По нижней границе санкций административной статьи штраф будут назначать в том случае, если правонарушитель предотвратит его вредные последствия. Теперь бизнес также сможет заплатить треть от минимального размера штрафа, «в случае, если обвиняемый не будет оспаривать свою виновность», — сказал советник министра. Суммировать штрафы при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений будет запрещено.

Помимо этого, при назначении штрафа малому бизнесу будет учитываться финансовое положение компании — такие предприятия будут платить штрафы как индивидуальные предприниматели (ИП), размер санкций для которых ниже. В перечень подобных компаний попадает более чем 2 млн организаций малого бизнеса.

Штрафы за таможенные правонарушения останутся прежними, но за нарушение сроков временного хранения товаров будет добавлено наказание в виде предупреждения вместо штрафа. Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич ранее заявлял, что «замена штрафа на предупреждение — новый формат партнерских отношений государства и бизнеса».

КоАП и связанные с ним законопроекты уже направлены на согласование в органы власти, а также в другие организации, в том числе в предпринимательские объединения, подчеркнул Коротков.

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Автор: Андрей Широков
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