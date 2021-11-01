«Надежды не сбылись, но шанс есть». Почему встреча G20 в Риме принесла минимум плодов

Предшествующая большому экологическому саммиту встреча вселяла многим большие надежды, но уже то, что в Рим не приехали лично главы РФ и Китая, показало, что важных решений не будет.

В минувшие выходные в Риме прошел двухдневный саммит G20, на который возлагали большие надежды. Однако СМИ уже назвали мероприятие разочарованием, отметив, однако, что двусторонние контакты стран оказались содержательными.

Мероприятие в Риме стало предшественником двухнедельного климатического саммита ООН в Глазго, оно не принесло прорыва по экологическим вопросам, чем вызвало разочарование не только активистов, но и высокопоставленных участников, пишет The Bell.

«Разочарование относится к тому факту, что Россия, и не только Россия, но и Китай, можно считать, не явились на встречу, если говорить о реальной приверженности борьбе с изменением климата», — цитирует Bloomberg слова президента США Джо Байдена. И Владимир Путин, и Си Цзиньпин выступали на саммите удаленно.

Самым важным достижением стала договоренность прекратить финансирование внешних угольных проектов (одна из самых «грязных» технологий) до конца 2021 г. Такую цель поставил ранее Китай, который в основном и строит угольные электростанции в развивающихся странах, так что члены «двадцатки», по сути, просто согласились с этим решением. При этом в итоговом документе не прописаны конкретные сроки сворачивания внутренней угольной генерации.

Участники встречи также признали научную основу одобренной еще в 2015 г. «парижской» цели ограничить глобальное потепление двумя градусами Цельсия и обязались предпринимать усилия, чтобы оно ограничилось 1,5 градусами. Однако вместо ожидавшейся готовности достигнуть углеродной нейтральности в 2050 г. в коммюнике записана готовность перейти к ней в энергетике к «середине века». Такие сроки, вероятно, указаны потому, что Россия и Китай декларировали углеродную нейтральность к 2060 г., а Индия пока и вовсе не определилась со сроком.

Одно из немногих конкретных решений — высадка триллиона деревьев к 2030 г. в особо пострадавших экосистемах.

Главным неэкологическим итогом саммита назвали окончание или минимум большое перемирие в начатой еще Дональдом Трампом тарифной войне с ЕС по поставкам стали. США согласились отменить повышенные пошлины на европейскую сталь и алюминий до определенного порога (4,4 млн тонн стали и около 400 тысяч тонн алюминия), а ЕС — отменить встречные меры, затрагивающие товарооборот на $10 млрд.

Также «двадцатка» полностью одобрила глобальную минимальную ставку налога на прибыль корпораций в 15% и договорилась о синхронизации выпуска государственных цифровых валют и о будущих принципах регулирования трансграничных платежей и финансовой инфраструктуры, пишет «Коммерсантъ».

Для России главной политической новостью саммита стала встреча президента США Джо Байдена и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Байден «передал наилучшие приветы президенту России Владимиру Путину, подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты», — резюмировал Лавров.

Общее настроение экологического саммита в Глазго, которому G20 оставил сильно разбавленную повестку, лаконично выразил генсек ООН Антониу Гуттериш: «Я уезжаю из Рима с несбывшимися, но не похороненными надеждами».

DK.RU писал ранее, почему нынешний экологический саммит так важен и насколько важно принять ряд решений уже сейчас.