Москва отказывается от труда мигрантов: зарплаты на стройках вырастут в три раза

Дефицит кадров в строительной отрасли из-за пандемии сказался на столичной программе реновации. Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев предложил окончательно отказаться от неквалифицированной рабочей силы.

Хронический дефицит мигрантов на стройках Москвы спровоцировал кардинальные изменения в градостроительной отрасли. Как рассказал в интервью РБК вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в скором времени мигрантов на стройках предполагается заменить высококвалифицированными рабочими. «Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в 2-3 раза больше», — отметил он:

Где эти резервы? Первое — технологические решения процесса возведения объекта. Дальше — механизация процесса. Я работал в США, Великобритании, Швеции и т.д. Конкретный пример — компания Skanska, бетонируется пятно под монтаж большой колонны. Бетонирует один человек, швед. Он весь обвешан инструментами. Весь процесс проектирования и стройки сделан так, чтобы минимизировать количество работающих. Но работающие подготовлены гораздо лучше.

По словам вице-мэра, многие работавшие на стройках столицы мигранты разъехались за время пандемии — из 120 тысяч человек осталось только 40 тысяч. Как ранее сообщал DK.RU, в сфере «Строительство, Недвижимость» за первый квартал 2021 г. было открыто на 45% больше вакансий, нежели год назад. Бочкарев заявил, что в связи с масштабами реновации столице не хватает рабочих и инженеров. Он оценивает недостаток трудовых ресурсов около 40%. Изменился и национальный состав рабочих — если одно время приезжали больше из Таджикистана, то сейчас мигранты на стройках в основном из Узбекистана и Киргизии. При этом на объектах стало больше жителей Подмосковья.

Этим летом мигранты из СНГ перевели в свои страны рекордное количество денежных средств. Эксперты объяснили тенденцию ростом доходов мигрантов на фоне повышенной конкуренции за рабочую силу. Рост переводов наблюдается на фоне сократившегося притока иностранцев в Россию: по сравнению с 2019 г. их число уменьшилось вдвое — с 11,2 млн до 5,66 млн человек. При этом спрос на их услуги не упал — на фоне закрытых границ конкуренция за рабочую силу возросла. Схожая тенденция наблюдается по всему миру. По ряду профессий выплаты мигрантам уже сравнялись с зарплатами граждан РФ. «Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50-60 тыс. руб. А была 30 тыс. Но многие уже и за 80 тыс. не хотят работать», — отмечает вице-мэр.

В мэрии считают, что еще одна проблема — качество образования в строительной отрасли, которое сейчас базируется на промышленном гражданском строительстве:

Эта дисциплина на 90% инженерная, то есть это расчеты, формулы, материаловедение, конструкции и т.д. Методам управления стройкой уделяется только 10–15% учебного времени. А у американцев, у немцев, у шведов эти дисциплины разделены. Одна дисциплина — это инженеры. А другая — construction management, где изучают организацию процессов. Заходишь на американскую стройку, рабочие все обвешаны инструментами. Потому что они получают свои деньги за производительность. Может показаться мелочью, но так один человек заменяет троих. Нам нужно создавать такие образовательные программы.

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