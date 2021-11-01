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На Ботанике ожидаются очередные пробки: выезд на Кольцовский тракт перекрывают на 3 недели

На Ботанике ожидаются очередные пробки: выезд на Кольцовский тракт перекрывают на 3 недели
Иллюстрация: wikipedia.org

Проезд по Саввы Белых от переулка Алма-Атинского до Луганской будет закрыт с 25 ноября по 16 декабря 2021 г. Мэрия сообщает, что это необходимо для подключения дома к инженерным сетям.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Выезд с ул. Белинского на Кольцовский тракт по ул. Саввы Белых в Екатеринбурге перекроют на три недели.

JustMedia.ru пишет, что проезд по Саввы Белых от переулка Алма-Атинского до Луганской будет закрыт с 25 ноября по 16 декабря 2021 г.. а с 17 декабря 2021 г. до 5 февраля 2022 г. строители перекопают Алма-Атинский переулок от Саввы Белых до Онежской. Там будут прокладывать теплотрассу и подключать к инженерным сетям строящийся жилой дом в квартале улицы Онежской – переулка Столярного.

Напомним, ранее DK.RU писал, что в городе открыли Макаровский мост, работы на котором идут с 2017 г. Из-за реконструкции моста трафик в центре города был серьезно осложнен.

Также ранее сообщалось, что в 2021 г. на ремонт дорог в Свердловской области потратят почти 10 млрд руб. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» власти отремонтируют 167 км дорог. 

Автор: Александра Клименко
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