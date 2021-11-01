Подняли цены без предупреждения. С 1 ноября в России вновь обновились прайсы автосалонов

Рост цен на машины в РФ не останавливается. Сегодня изменили прайсы на Chery, Geely, Jeep, Suzuki, Peugeot и Toyota, в среднем стоимость выросла от 20 000 до 100 000 руб. за автомобиль.

С 1 ноября в России изменились прайс-листы на автомобили сразу нескольких марок. Ряд компаний подняли цены сразу на ряд моделей.

Как сообщает Autonews.ru, в течение ближайшего месяца могут вырасти цены и на другие марки. Очередной рост цен связывают с тем, что ситуация на рынке полупроводников не улучшается, производители по-прежнему испытывают сильный дефицит.

Рост цен уже отмечен у Chery, Geely, Jeep, Suzuki, Peugeot и Toyota. Заранее о росте цен ни один из производителей не заявлял.

Так, Chery Tiggo 8 стала стоить 1 779 900 руб. вместо 1 759 900 в октябре. Citroen C4 подорожал примерно на такую же сумму: с 1 381 000 руб. до 1 401 000. Toyota Highlander теперь обойдется россиянам в 4 154 000 вместо 4 058 000 руб., а Suzuki Vitara 1 499 000 руб. вместо 1 409 000.

Ранее DK.RU писал, что автомобильный рынок в России продолжает падать третий месяц подряд. Продажи на 20-50% ниже, чем на пике пандемийного 2020 года. Держаться на прежнем уровне удается только премиальному сегменту. Падение показателей в Ассоциации европейского бизнеса объяснили, в первую очередь, нехваткой микрочипов, с которой столкнулись практически все производители интеллектуальной техники.

На данный момент ситуация на рынке крайне нестабильна, в ноябре Комитет автопроизводителей попробует пересмотреть свой прогноз рынка на 2021 год, — пояснил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Спасти мир от дефицита чипов попытается спасти компания Bosch. В конце прошлой неделе стало известно, что в 2022 г. немецкая компания вложит €400 млн в расширение своего производства полупроводников в Германии и Малайзии, заявил доктор Фолькмар Деннер, председатель правления Robert Bosch GmbH. Основная часть инвестиций будет вложена в новый завод Bosch по производству 300-миллиметровых полупроводниковых пластин в Дрездене, около €50 млн будет инвестировано в завод по производству полупроводниковых пластин в Ройтлингене под Штутгартом. Оставшаяся часть средств пойдет на новый испытательный центр для полупроводников в малайзийском Пенанге, который начнет работать уже в 2023 г.