Эксперты Head Hunter назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Свердловской области

В топ-10 самых «дорогих» специалистов на начало 2022 года предсказуемо вошли «айтишники» и непредсказуемо — курьер. Последнему работодатель обещает зарплату до 200 тыс. руб.

Согласно данным hh.ru, за первую неделю 2022 г. в Свердловской области были открыты 326 вакансий с заработной платой от 150 тыс. руб. В списке преобладают ИТ-специалисты и управленцы.

1. Генеральный директор, от 400 до 600 тыс. руб.

Ключевая задача — «управление деятельностью инжиниринговой компании (проектирование и производство оборудования для крупных промышленных предприятий) с целью достижения максимальной прибыли и устойчивого развития бизнеса».

2. Devops engineer / системный инженер, от 300 до 450 тыс. руб.

Обязанности: автоматизация упаковки и развертывание кода на разные среды, развитие и поддержка CI/CD на разных проектах, обеспечение работоспособности кластера.

3. Финансовый директор, от 200 до 400 тыс. руб.

Задачи: организация эффективного управления финансовыми потоками, ликвидностью, аудит, разработка, оптимизация и внедрение единых финансовых и учетных политик, отчетности бизнесов группы компаний, системы бюджетирования, внедрение системы бюджетирования в каждом ЦФО группы, вовлечение первых лиц ЦФО в работу по бюджетированию и экономике.

4. Java-разработчик middle/senior (outstaff), до 350 тыс. руб.

Обязанности: создание сервисов, выставляющих API для клиентских приложений и работающих с СУБД; интеграция с другими системами через шины сообщений и API; написание unit-тестов.

5. Блокчейн-аудитор Solidity, от 150 до 400 тыс. руб.

Задача — «аудировать смарт-контракты на Solidity: читать код, сверять его с документацией и здравым смыслом, искать баги, уязвимости и логические ошибки, собирать проект, запускать security-инструменты».

6. Финансовый директор, от 200 тыс. руб. (до вычета налогов).

Задачи: «организация управленческого учета, формирование бюджетов компании и контроль над их исполнением, факторный анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности, подготовка презентаций по результатам деятельности для руководства компании, выработка рекомендаций по повышению эффективности».

7. Главный геолог, от 200 тыс. руб.

Обязанности: геологический контроль ведения подземных горных работ, взаимодействие со специалистами подрядчика и с госорганами, контроль и учет количества и содержания металлов в добываемой и отгружаемой руде, учет и контроль данных всех видов опробования.

8. Стоматолог-ортопед, от 150 до 300 тыс. руб.

Задачи: проведение комплексной консультации, диагностики и составление плана лечения, ведение медкарты, ортопедический прием пациентов.

9. Директор по персоналу, от 180 тыс. руб.

Ключевая задача — сформировать новую организационную модель группы компаний, основанную на прозрачных бизнес-процессах и ценностном подходе.

10. Курьер, до 200 тыс. руб.

Задача — доставка онлайн-заказов для клиентов, доставка небольших посылок/грузов.

Напомним, что в 2021 г. больше трети свердловских предпринимателей были вынуждены резать зарплаты сотрудникам. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Елена Артюх на заседании регионального Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, сославшись на данные опроса. В нем приняли участие 360 бизнесменов.

Ранее DK.RU писал о том, что главная тенденция этого года на рынке труда — рост числа вакансий практически во всех сферах при уменьшении количества кандидатов, ищущих работу. Прирост вакансий за год составил 53%, а прирост резюме — всего 9%.

Таким образом, для того чтобы устроиться на хорошую работу, необязательно менять место жительства и обладать опытом или квалификацией. В условиях жесткой конкуренции компании готовы брать людей без опыта и сотрудничать со специалистами из регионов.

Напомним, что пятнадцать компаний из столицы Урала входят в рейтинг лучших работодателей страны. Примечательно, что наряду с Газпромом и «Росатомом» одними из самых надежных в стране считаются Банк Точка и Единый Расчетный Центр.