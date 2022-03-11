Датские компании временно приостановили поставки оборудования для ЖКХ в Россию

В России нет аналогов данного оборудования, его придется искать где-то еще. Оно широко используется в Екатеринбурге в системах водоснабжения и отопления.

Датские компании «Грундфос» и «Данфосс» разослали письма своим покупателям и партнерам о том, что они приостанавливают поставки продукции в Россию и из нее. Компании предполагают, что прекращение данного вида сотрудничества будет временным.

Руководство группы компаний GRUNDFOS приняло решение временно приостановить деятельность в России и на территории Республики Беларусь. Мы надеемся, что ситуация скоро изменится и мы сможем возобновить работу, — говорится в письме «Грундфос». Данная компания производит насосное оборудование.

«Данфосс» выпускает тепловую автоматику, теплообменники, холодильное оборудование, силовую электронику, промышленную автоматику.

«В эти дни мы, как и все, внимательно и с тревогой следим за происходящими событиями. Мы искренне переживаем за судьбы людей, которые подвергаются опасности. Для «Данфосс» безопасность и здоровье сотрудников всегда были и будут важнейшими из приоритетов. В сложившейся ситуации мы вынуждены временно приостановить поставки продукции «Данфосс» в Россию и из России, начиная с текущего момента. Все мы надеемся на скорейшую стабилизацию и восстановление поставок. Работа электронного магазина для размещения заказов будет недоступна. Тем не менее мы продолжаем по мере возможности осуществлять техническую и сервисную поддержку нашим партнерам», — говорится в обращении «Данфосс».

При этом, в пресс-службе «Данфосс» отметили, что у компании два завода на территории России, они продолжают работать, а компания продолжает сотрудничать с клиентами.

DK.RU поговорил с людьми, работающими в сфере ЖКХ, занимающимися поставками и установкой оборудования.

Оборудование «Грундфос» и «Данфосс» широко применяются в нашем ЖКХ, в системах водоснабжения и отопления зданий в Екатеринбурге. Дело в том, что многие позиции оборудования не имеют аналогов в России, а те, что есть, — очень громоздкие и с меньшим функционалом. В текущей ситуации многие заняты поиском поставщиков из других стран, — пояснил ситуацию для DK.RU инженер одной из управляющих компаний Екатеринбурга.

Ранее DK.RU уже делился прогнозами по этому поводу. Так, глава УК «Скучные люди» Денис Яхно считает, что к осени 2022 г. западные компании вернутся на наш рынок, но уже на наших условиях.

«Со слов представителя крупного бизнеса Германии, ассоциация промышленников страны подала в суд на правительство из-за надуманных санкций, в результате чего крупный бизнес понесет огромные убытки. И спектакль сей только начался. В турбулентность европейцы ножки свешивают, работать эффективно не могут», — рассказал он.