«Когда рынок наконец откроется, это будет совсем не тот рынок, который мы привыкли видеть»

«Среднесрочные и тем более долгосрочные последствия текущего сжатия экономики для отдельных компаний сейчас просто невозможно оценить». Что происходит на финансовых рынках на фоне спецоперации.

Владимир Бобряшов, директор офиса инвесткомпании General Invest в Екатеринбурге:

— По итогам прошедшей недели американские индексы закрылись падением, несмотря на выход сильных макроэкономических данных, поскольку инвесторов продолжают беспокоить геополитические риски, связанные со спецоперацией России в Украине и вероятностью усугубления текущей ситуации.

Глава ФРС США Джером Пауэлл высказался на минувшей неделе в поддержку повышения процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании регулятора, которое состоится 15-16 марта. Стоит отметить, что несмотря на то, что повышение ставки обычно неблагоприятно влияет на акции, рынок отреагировал позитивно на текущую новость, поскольку участники рынка закладывали вероятность более агрессивного повышения ставки — на 50 б.п. уже на следующем заседании ФРС США.

Цены на нефть сорта Brent на минувшей неделе подскочили на 20,6% в связи с резким возрастанием геополитических рисков и ростом опасений относительно сохранности российских поставок нефти на глобальный рынок.

На этой неделе Белый Дом ввел эмбарго на поставки российской нефти на американский рынок, и, хотя это скорее является символическим жестом, поскольку поставки России на американский рынок составляли около 3%, тем не менее призрак эмбарго продолжит оказывать повышательное влияние на рынок «черного золота», пока не проявятся факторы значительного изменения баланса на данном рынке. Таким фактором могло бы стать, например, снятие санкций с Ирана, и в этой области ведутся переговоры, но сделка еще не достигнута. Кроме того, о необходимости и возможности увеличения поставок заявили ОАЭ. Агентство CNBC пишет, что увеличить производство может и Ирак. Вместе с тем в МЭА заявили, что ряд стран может высвободить дополнительные нефтяные резервы, чтобы сбить ажиотаж. Значительные стратегические запасы сохраняются в США. С сентября 2021 года они снизились с 621,3 до 577 млн баррелей.

На этой неделе на фоне этих заявлений нефть даже продемонстрировала довольно сильную коррекцию. Стоимость фьючерсов на нефть Brent в среду рухнула на 17%. Однако, учитывая обстоятельства, вряд ли можно ожидать, что данная коррекция станет началом нового тренда на рынке нефти. По всей вероятности, стоимость энергоресурсов, как и других товаров сырьевых рынков, где велика доля России, продолжит рост, если не случится деэскалация конфликта.

Динамика цен на нефть сорта Brent, долл. США за баррель

Цены на природный газ также обновили свои исторические максимумы. На фоне рисков с перебоями поставок из России резкий рост происходит в котировках никеля. Только за первые три дня с начала спецоперации в Украине цены на металл выросли почти на 14% и обновили максимум за 11 лет. И рост продолжается. Свои исторические максимумы превысили цены на медь и палладий. Российские поставки на соответствующих рынках в 2020 году занимали 6% (никель), 4% (медь) и 44% (палладий).

Цены на фьючерсы на пшеницу достигли исторического максимума. Рост за неделю составил 38%. На этом рынке Россия и Украина занимают долю размером в четверть. Рынки других продовольственных товаров также растут.

Цены на золото выросли на прошлой неделе на 4,2% и закрылись на отметке $1814,67 за тройскую унцию на фоне бегства инвесторов из рисковых активов в активы-убежища в связи с продолжающейся спецоперацией в Украине.

Динамика цен на золото, долл. США за тройскую унцию

Российский фондовый рынок

Российский фондовый рынок, безусловно, переживает исторический момент, так как в настоящее время продолжается самая длительная в его истории пауза в торгах.

10 марта будет седьмым подряд днем приостановки торгов. По некоторой информации, пауза может затянуться еще на несколько недель, например, до конца марта.

В истории глобальных рынков уже бывали подобные прецеденты. Например, после терактов 11 сентября в США рынки были закрыты со вторника по пятницу и вернулись к торгам только в следующий понедельник, 17 сентября. Это стало самым продолжительным периодом закрытия бирж со времен Великой депрессии, 1933 года. После открытия рынок упал примерно на 10%, хотя в случае продолжения работы ситуация могла бы быть во много раз хуже. А уже через месяц рынок восстановился. Очевидно, что это не наш случай.

У нас в настоящее время продолжается шок, подпитываемый все новыми негативными новостями. Вероятно, отсутствие завершенности удара, нанесенного по рынку и экономике, и является причиной продолжения приостановки торгов.

И когда рынок наконец откроется, это будет совсем не тот рынок, который мы привыкли видеть.

Да, вероятно, мы не увидим акции Сбербанка по 1 центу, как это было на западных площадках до того, как на них также были приостановлены торги российскими бумагами. Во-первых, потому что иностранцы продавали во что бы то ни стало в условиях неработающей российской биржи без возможности арбитража и перед лицом ограничений со стороны России. Во-вторых, ввиду обещанной довольно мощной поддержки со стороны средств ФНБ (1 трлн руб. в течение 2022 года). Но очевидно, что ликвидность, состав участников, а, возможно, и состав индексов, не говоря уже об экономических перспективах тех или иных компаний, будут уже другими.

В настоящее время какая-либо фундаментальная оценка акций не представляется возможной, поскольку фундаментальные факторы просто перестали действовать из-за экстремально высоких геополитических рисков.

Кроме того, среднесрочные и тем более долгосрочные последствия текущего сжатия экономики для отдельных компаний сейчас просто невозможно оценить. Тем не менее, естественно предположить, что более привилегированное положение сейчас будет у экспортеров, которые обладают уникальной продукцией и/или занимают существенную долю на глобальном рынке своей продукции. Эти бумаги представляют некоторую защиту от ослабления рубля, что в совокупности с их относительно низкими санкционными рисками позволяет рассчитывать также и на дивидендную поддержку. Среди них можно назвать ГМК «Норильский Никель», «Лукойл», «Алросу», акции сталелитейных компаний (НЛМК, ММК, «Северсталь» — но надо учитывать, что ведущий акционер под санкциями), «Русал».

Динамика индекса Мосбиржи

Не является рекомендацией к покупке ценных бумаг.