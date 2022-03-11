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Номера отеля «Панорама» превратятся в офисы. На трансформацию потратят около 100 млн руб.

Номера отеля «Панорама» превратятся в офисы. На трансформацию потратят около 100 млн руб.
Иллюстрация: wtce.ru

Компания, которая выкупила отель, не специализируется на гостиничном бизнесе — это основная причина смены назначения помещений. Эксперты считают, что коммерческая недвижимость сохранит ликвидность.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Четырехзвездочный отель «Панорама» — часть Центра международной торговли Екатеринбурга. Владелец отеля Сергей Мазуркевич заявил, что гостиничный бизнес не входит в стратегию развития его компании. Площади, занимаемые отелем, планируется реконструировать под офисы, которые будут сданы в аренду. Бизнесмен оценил стоимость работ в 100 млн руб., сообщает «Ъ-Урал».

Компания Сергея Мазуркевича в феврале 2022 г. выкупила большую часть ЦМТЕ на торгах за 1 млрд руб. «Панорама» занимает 4 этажа. Здесь 39 стандартных номеров и 28 апартаментов. Отель был открыт в 2011 г. и закрылся в 2020-м в связи с очередной волной коронавирусной инфекции. Остальные площади ЦМТЕ, по словам Сергея Мазуркевича, заполнены арендаторами.

Напомним, что DK.RU публиковал эксклюзивные материалы о рынке коммерческой недвижимости Екатеринбурга, предоставленные аналитиками компании RED.

«Инфляция, курс валют, пандемия, безусловно, оказывают влияние на рынок. Но по доходности, рискам, ликвидности и офисный сегмент, и street-retail остаются привлекательными для инвестиций», — к таким выводам пришли эксперты на основании данных 2021 г.

Несмотря на то, что в последние два года многие компании перевели операционную работу в дистанционный формат, спрос на офисы в Екатеринбурге сохраняется на высоком уровне, считают они.

Общее предложение аренды по офисной недвижимости в Екатеринбурге на конец 2021 г. составило 45 тыс. кв. м, почти половина — это объекты класса D и непрофильные офисные/административные здания.

Общее предложение по продаже офисной недвижимости на открытом рынке в конце 2021 г.  составляло 70,2 тыс. кв. м., при этом объекты класса А не продавались совсем. Объем предложения офисов класса B+ на конец 2021 г. составлял 3,7 тыс. кв. м, класса В — 19,6 тыс. кв. м, помещений класса С — 40,4 кв. м.

Автор: Татьяна Юстус
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