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Уральские ученые нашли способ эффективно лечить рак мозга

Уральские ученые нашли способ эффективно лечить рак мозга
Иллюстрация: www.pexels.com

Ученые УрФУ решили использовать для лечения рака «ген молодости». Это принципиально новый подход в диагностике и лечении рака, считают в Минобрнауки, и еще один шаг на пути к победе над ним.

#МЕДИЦИНА#НАУКА#НОВОСТИ

Глиобластома — злокачественная опухоль головного и спинного мозга — поддалась лечению. Когда ученые УрФУ добавили ген Клото или «ген молодости» в молекулу ДНК и внедрили в клетки опухоли, она сократилась на 20% через 72 часа. Об этом сообщает RG.RU.

Минобрнауки России уже прокомментировало это открытие, назвав его «принципиально новым подходом и еще одним шагом на пути к эффективным методам борьбы с раком».

Изучать влияние гена Клото на онкологические заболевания ученые стали еще 20 лет назад. Однако сведений о механизмах его воздействия на опухоль до сих пор недостаточно. При этом данные о том, что он может подавлять жизнеспособность раковых клеток, есть. Это уральские ученые и подтвердили своим экспериментом.

Они встроили «ген молодости» в плазмиду — замкнутую кольцевую молекулу ДНК, взятую из бактерий. Потом этот союз внедрили в клетки глиобластомы. Самостоятельно плазмида не может проникнуть в клетку, поэтому исследователи применили комплекс положительно заряженных ДНК-липидов: они активно притягиваются к отрицательно заряженной поверхности клетки, сливаются с клеточной мембраной, которая также состоит в основном из липидов, и попадают внутрь клетки.

Ранее DK.RU сообщал о том, что уральский препарат «Триазаверин» Минздрав РФ официально рекомендовал для лечения коронавируса. Рекомендации носят обязательный характер.

Данный препарат включен в федеральные клинические рекомендации по лечению респираторных заболеваний. Его выпускает уральский завод «Медсинтез». Лекарственную формулу разработали в УрФУ.

Автор: Татьяна Юстус
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