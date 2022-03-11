В Кольцово отменено семь рейсов на вылет в российские и зарубежные аэропорты

Авиакомпании пока не прокомментировали отмену рейсов, однако только в аэропортах столицы сегодня не состоялось или было задержало более 100 полетов.

Сегодня в промежутке с 1.00 до 15.00 по местному времени в Кольцово были отменены семь рейсов. Их должны были выполнить авиакомпании «Уральские авиалинии» — в Фергану, Махачкалу, Нижний Новгород и Red Wings — в Наманган, Стамбул, Ереван, а также «Россия» — в Шарм Эль Шейх. Причину отмены выяснить не удалось — компании пока не ответили на соответствующие запросы DK.RU.

Федеральные СМИ также сообщают о массовой отмене рейсов: только в аэропортах Москвы в пятницу, 11 марта, задержали и отменили в общей сложности более 100 рейсов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на онлайн-сервисы по отслеживанию вылетов.

Ранее стало известно о продлении ограничения на вылеты в ряд аэропортов южной и центральной части России до 20 марта 3:45 по московскому времени. По данным агентства «Интерфакс», Росавиация в третий раз временно продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала операции России на Украине. Позднее они были продлены до 8 марта, затем — до 14 марта.

DK.RU сообщал, что авиакомпания «Уральские авиалинии» с 4 марта до 26 марта отменила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, Армению и Израиль. В своем официальном telegram-канале перевозчик пояснил, что решение принято «в связи со сложившейся геополитической ситуацией».

Днем ранее стало известно, что в связи с закрытием воздушного пространства европейских стран «Уральские авиалинии» в марте отменяют рейсы в Турцию, Венгрию, Испанию, Болгарию, Португалию и Кипр. А также приостанавливают полеты в Симферополь, Краснодар, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж. В авиакомпании отметили, что если рейс был отменен из-за закрытия воздушного пространства у границ Украины, билеты можно переоформить на другую дату (до 30 мая 2022 г.) или оформить возврат.