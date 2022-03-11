Глава «Атомстройкомплекса» удостоен награды I степени за заслуги перед регионом

Данная награда считается высшей и присуждается за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Ее удостоены менее двух десятков жителей Свердловской области.

Генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев получил награду I степени «За заслуги перед Свердловской областью». Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Валерий Ананьев уже обладает знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II и III степени — теперь ему присуждена высшая награда региона. Ее присуждают за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития. Обладают этой наградой немногие — менее двадцати жителей региона.

Содействие всестороннему развитию Свердловской области и Екатеринбурга является миссией компании «Атомстройкомплекс». Компания успешно работает и развивается в Екатеринбурге уже 27 лет и сознательно отказалась от экспансии в другие регионы, сосредоточив свои усилия и ресурсы в родной Свердловской области. Здесь «Атомстройкомплекс» открыл 11 современных заводов, которые обеспечили регион основными строительными материалами, способствовали развитию смежного бизнеса и вывели стройкомплекс Урала на новый уровень, — рассказали в пресс-службе компании.

Благодаря тому, что в Свердловской области производится свой силикатный кирпич, стеновые блоки, утеплитель, высокомарочный цемент, а также многие другие материалы и изделия, регион получил максимальную независимость от сторонних поставщиков, чтобы исполнять планы и сроки по строительству.

Наша общая задача — повышать инвестиционную привлекательность региона и благосостояние его граждан. А для этого необходимо создавать среду, удобную и интересную как для того чтобы жить, растить детей, так и для того, чтобы работать, открывать здесь новые предприятия, реализовывать свои идеи, создавать новые сервисы и возможности для жителей, — уверен Валерий Ананьев.

Компания является постоянным партнером власти в решении социальных задач, активно участвует в обновлении городской ткани, расселении ветхого и аварийного жилья, обеспечении жильем отдельных категорий граждан. На протяжении многих лет «Атомстройкомплекс» входит в число крупнейших благотворителей Свердловской области. Валерий Ананьев возглавляет комитет по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, а также комиссию по работе со зданиями — объектами историко-культурного наследия.

Мы заинтересованы в том, чтобы люди хотели жить в Екатеринбурге и связывали с ним свое будущее. Поэтому мы не только строим жилье, дороги, школы, театры, но и поддерживаем активную молодежь — движущую силу любого города. Вместе с художниками мы проводим фестиваль уличного искусства «ЧО», вместе с предпринимателями реализуем интересные стартапы, вовлекаем жителей в процесс размышления о городе, о том, каким он должен быть, и как каждый житель может поучаствовать в том, чтобы сделать его лучше, — заключил он.

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