«Активы сегодня не стоят столько, сколько стоили вчера». Потанин купил «Тинькофф»

Сумма сделки о покупке 35% TCS Group не раскрывается, но речь идет о «существенном дисконте». Эксперты не исключают в ближайшее время синергию «Тинькофф» и Росбанка.

«Интеррос» Владимира Потанина заявил о покупке 35% банка TCS Group, материнской компании банка «Тинькофф». Акции продали основатель банка Олег Тиньков и его семья. Близкий к сделке источник Forbes заявил, что для Владимира Потанина это хорошая возможность купить привлекательный актив с заметным дисконтом, сообщается, что сделка может быть заключена по цене значительно ниже чем $5,5 млрд (именно эту сумму в 2020 г. за долю в банке был готов заплатить «Яндекс», тогда сделка не состоялась). Официальная сумма нынешней сделки не раскрывается, источник так прокомментировал нынешнюю цену акций банка: «Все соответственно текущей ситуации. Активы сегодня не стоят столько, сколько стоили вчера».

Сейчас эксперты не исключают синергии «Тинькофф» и Росбанка, о покупке которого также договорился Потанин.

Олег Тиньков пытался продать свою долю в банке и до нынешней ситуации (напомним, бизнесмен резко высказался о спецоперации в Украине в соцсетях). Среди претендентов на покупку называли Альфа-банк, Промсвязьбанк, «Яндекс», АФК «Система». «Интерроса» в списке потенциальных покупателей не было никогда.

Представители банка, комментируя заключение сделки, подчеркнули, что новый собственник не планирует менять управленческую команду. Председатель правления банка Станислав Близнюк заявил, что новый акционер «заинтересован в талантливой управленческой команде».

В TCS Group, помимо банка, входят страховая компания, мобильный оператор, управляющая компания, брокерский бизнес, микрофинансовая компания и коллекторское агентство. Олегу Тинькову и его семье принадлежали 35,1% акций, они владели ими через швейцарский траст Rigi. Они были крупнейшими акционерами TGI. Еще 6,5% акций принадлежали менеджменту компании, остальные акции были в обращении на бирже.

«Тинькофф» входит в число системно значимых российских банков, на начало февраля он занимал 12-е место по активам в российской банковской системе с 1,27 трлн руб. В сообщении о продаже доли говорится, что банк входит в топ-3 банков страны по количеству активных клиентов, по итогам 2021 г. у банка было 20,8 млн клиентов. Капитализация TCS Group на 28 апреля составляла $7,4 млрд.

Эксперты называют «Интеррос» «далеко не худшим инвестором для банка».

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