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В Екатеринбурге открылся первый рыбный фастфуд

В Екатеринбурге открылся первый рыбный фастфуд
Иллюстрация: www.pexels.com

Фишка нового заведения в соединении элитарного стиля и самообслуживания. В меню есть ижевский сом, дальневосточные устрицы, мидии, лобстеры и краб волосатик.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге открылся первый рыбный Starbucks, пишут Моменты. Новый фастфуд называется Scuba. Концепция заведения не предполагает бронирования заказов и официантов. Здесь самообслуживание: вы выбираете позиции на специальном табло и указываете имя. Когда заказ готов, вас зовут при помощи специального микрофона.

Фастфуд означает недорогое меню, лобстеры – элитарную кухню. Хозяева заведения решили это объединить. Самое дешевое блюдо в Scuba — устрицы стоимостью в 179 руб. Самое дорогое — краб волосатик стоимостью в 2000 руб.

«У нас была задача не стоять на чем-то одном. Мы хотели соединить элитарный стиль и привычную концепцию. У всех триггер, что если устрицы и лобстеры — это огромный ценник. Мы про то, чтобы сделать продукт доступным. Мы должны были отличаться и дистанцироваться. Наша ценность в том, чтобы создать то, что никто не создал, — рассказал «Моментам» директор Asado Group Алексей Кожокин.

В Skuba возят сомов из Ижевска, а устрицы едут напрямую из Владивостока. Также и другие морепродукты везут специально для бистро из разных уголков России. В заведении рекомендуют брать бутылку вина и мидии на двоих.

Наша фишка — не только в доступности, но также качестве и свежести продукта, — поделился  Вячеслав Бондин, шеф-повар Scuba.

Читайте также на DK.RU о новых заведениях в Екатеринбурге. Так, например, вместо ресторана европейской кухни премиум-класса планировалось открыть караоке-бар, а вместо хинкальной «Хали-гали и хинкали» также в центре города — грузинское бистро.

 

 

Автор: Татьяна Юстус
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