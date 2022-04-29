Универсиады в Екатеринбурге в 2023 г. не будет. Это решение FISU

Кроме того, что столица Урала временно лишилась права проведения студенческих спортивных соревнований, российские спортсмены не смогут принимать участие в мероприятиях, организованных FISU.

О том, что организаторы решили отложить право Екатеринбурга на проведение Универсиады в 2023 г., говорится на сайте Международной федерации студенческого спорта. Здесь также сказано, что Федерация приняла решение приостановить право России и Белоруссии принимать участие в мероприятиях федерации.

Среди мероприятий, из которых исключены российские спортсмены, первый в истории университетский чемпионат мира по спортивным единоборствам, он был запланирован на сентябрь этого года. Вместо Екатеринбурга его проведут в турецком городе Самсун. Кто будет принимать Универсиаду в 2027 г. , участники члены Федерации обсудят в ноябре этого года в Брюсселе.

Напомним, что Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге в 2023 г. Несмотря на события, разворачивающиеся в мире, дирекция Универсиады надеялась, что игры все-таки пройдут в Екатеринбурге, и город продолжал к ним готовиться.

Ранее Международная федерация волейбола отменила матчи мужской и женской волейбольной Лиги наций в России, Санкт-Петербург лишился права проведения финала Лиги чемпионов, был отменен Гран-при России «Формула-1». Футбольные союзы Польши и Швеции вместе с Футбольной ассоциацией Чехии выступили с заявлением против проведения стыковых матчей ЧМ-2022 в Москве.

Обновление:

Летняя Универсиада 2023 года пройдет в Екатеринбурге, но позже, новая дата будет определена 10–12 ноября на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) в Брюсселе, сообщил «Матч ТВ» генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов.

Подробности читайте в материале DK.RU: Универсиада: завершат ли объекты и состоятся ли игры. Мнения организатора и девелопера.