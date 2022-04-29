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Новые туристические маршруты в Иорданию будут предложены уральцам с сентября

Новые туристические маршруты в Иорданию будут предложены уральцам с сентября
Иллюстрация: www.pexels.com

Сейчас власти решают вопросы с авиаперевозками и визовым режимом. Посол Иордании считает, что туризм с Уралом должен быть взаимным.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Власти региона работают над созданием туристических маршрутов в Иорданию. Сейчас прорабатываются визовые вопросы и изучаются программы авиаперевозок. Об этом было заявлено на XII Евразийском экономическом форуме молодежи, сообщает «ИНТЕРФАКС-УРАЛ».

Иордания по праву может считаться конкурентом Египта и Израиля. Она предлагается на туристам и пляжные, и оздоровительные, и паломнические туры. Здесь есть исторические, событийные направления.

Посол Иордании в России Халид Абдулла Шавабка, считает, что туризм должен быть взаимным.

«Мы обсуждаем с Россией возможность облегчения визовых вопросов, возобновления силами нашей компании прямого и транзитного авиасообщений. Конечно, мы привыкли говорить о пляжном туризме, но мы развиваем и медицинские, и паломнические туры»,— подчеркнул он.

Заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов отметил, что последние несколько лет наблюдается увеличение иорданских туристов в Санкт-Петербург и Москву. По его словам, на Урале тоже есть, что посмотреть, есть и соответствующая инфраструктура. 

По словам Михаила Мальцева, президента Уральской ассоциации туризма, маршруты в Иорданию для свердловских туристов могут стартовать в сентябре и продлиться до марта. В будущем направление может стать круглогодичным.

DK.RU уже писал, что представители туриндустрии региона уверены: нынешним летом на Средний Урал приедет не меньше 2 млн туристов со всей страны, но и у уральцев есть масса возможностей для путешествий в другие регионы и страны.

Сейчас наступает «золотое время» для стран, которые давно ждали россиян: Армении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана. Массовый турист, конечно, будет путешествовать по России. А искушенные путешественники будут искать более интересные места. Их наверняка могут заинтересовать Кыгрызстан и Узбекистан — там есть и рекреационный туризм, и горные кластеры, — рассказала член правления Уральской ассоциации туризма, замдиректора компании «Море трэвел» Анна Смирнова.

Автор: Татьяна Юстус
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