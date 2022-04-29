Дискуссия на тему «мерзотной либероты» продолжается. В полемику вступил Александр Новиков

Певец считает, что высказывания Соловьева в адрес города и губернатора некорректны. Он привел пример, как ему могли бы ответить (но не ответили) на блатном языке. Кремль от скандала дистанцировался.

Художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады, известный российский шансонье Александр Новиков не остался в стороне от дискуссии, развязанной телеведущим Владимиром Соловьевым. После того, как тот назвал город «центром мерзотной либероты», ему ответили сразу несколько уральских политиков и общественных деятелей. Телеведущий тоже не оставил их реакцию без внимания, не стесняясь в выражениях и оценочных суждениях. Все комментарии — в материале DK.RU.

Александр Новиков записал свое обращение к Владимиру Соловьеву, подчеркнув, что ему обидно слышать оскорбления в адрес Екатеринбурга:

— Мне как человеку, прожившему в этом городе более 50 лет, достаточно дико и обидно слышать совершенно необоснованные и оскорбительные, пасквильного тона обвинения в адрес целого региона, промышленность и люди которого сегодня имеют огромное значение для нашей страны.

По мнению худрука Театра эстрады, обвинения Соловьева странны и беспочвенны:

— Владимиру Соловьеву, который назвал наш город центром «мерзотной либероты», нужно все-таки понимать хорошо значение слов. Центр — это предположительное место скопления сил. Так вот, я должен сказать: масса персонажей, которых он поминает в своей передаче как «мерзотную либероту», в нашем городе не живут. А то, что жил здесь предатель и подлец Волков (Леонид Волков 22.04.2022 г. объявлен иноагентом — прим. ред.)… Так их не так много. Поэтому если говорить о центре всей этой «либеральной мерзоты», то наш город далек от этой характеристики.

Он также вступился за губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который посоветовал Владимиру Соловьеву «следить за языком»:

— Касаемо замечания губернатора Евгения Куйвашева: он совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир, следить за языком. А ты перешел на оскорбления и начал с чего-то блатовать, кивая в сторону Уралмаша. Так вот, тебе следовало бы знать, что, когда Евгений Куйвашев заступил в должность полномочного представителя президента, уралмашевской группировки как таковой уже не было. Он пришел из Тобольска, из Тюмени.

И если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка — которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона, — они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало». Но тебе же сказали не так, а ты перешел на оскорбления.

Бард уверен, что Соловьев должен извиниться перед губернатором:

— Было бы уместно, если бы ты, Владимир, позвонил Куйвашеву и уж если бы не извинился, то хотя бы объяснился перед ним. Перед нами не надо. Куйвашев — человек добрый и незлопамятный. Зла за пазухой не держит. И мы тоже люди не злые. Не будем зубоскалить и мстить. Сделай так. Это будет по-мужски.

Разразившийся скандал послужил поводом для законодательной инициативы, касающейся работы СМИ. С ней выступил экс-губернатор, сенатор от Свердловской области Эдуард Россель. В своем Telegram-канале он написал:

— В свете последних событий, развернувшихся на информационном фронте России, как политический деятель Свердловской области призываю своих земляков успокоиться и сохранять выдержку и достоинство. Как законодатель считаю важным на время проведения специальной военной операции подготовить и внести соответствующие поправки в пункт 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», запрещающие использование средств массовой информации в целях субъективной внесудебной оценки действий граждан, а также содержащих публичные призывы к субъективной внесудебной оценке их действий третьими лицами, ведущие к расколу в обществе. Убеждён, что сегодня журналистика должна решать две стратегические задачи — подача объективной информации и максимальная работа по консолидации общества.

Впрочем, высшие чиновники от этой словесной перепалки дистанцировались. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль не имеет отношения к конфликту журналиста и губернатора. «Нет, мы не следили [за конфликтом], честно говоря. Никак не хотели бы иметь к этому отношение и как-то комментировать», — заявил Дмитрий Песков журналисту URA.RU.

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