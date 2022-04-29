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Дискуссия на тему «мерзотной либероты» продолжается. В полемику вступил Александр Новиков

Александр Новиков
Александр Новиков. Иллюстрация: фото из личного архива Натальи Смагиной

Певец считает, что высказывания Соловьева в адрес города и губернатора некорректны. Он привел пример, как ему могли бы ответить (но не ответили) на блатном языке. Кремль от скандала дистанцировался.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады, известный российский шансонье Александр Новиков не остался в стороне от дискуссии, развязанной телеведущим Владимиром Соловьевым. После того, как тот назвал город «центром мерзотной либероты», ему ответили сразу несколько уральских политиков и общественных деятелей. Телеведущий тоже не оставил их реакцию без внимания, не стесняясь в выражениях и оценочных суждениях. Все комментарии — в материале DK.RU.

Александр Новиков записал свое обращение к Владимиру Соловьеву, подчеркнув, что ему обидно слышать оскорбления в адрес Екатеринбурга:

— Мне как человеку, прожившему в этом городе более 50 лет, достаточно дико и обидно слышать совершенно необоснованные и оскорбительные, пасквильного тона обвинения в адрес целого региона, промышленность и люди которого сегодня имеют огромное значение для нашей страны.

По мнению худрука Театра эстрады, обвинения Соловьева странны и беспочвенны:

— Владимиру Соловьеву, который назвал наш город центром «мерзотной либероты», нужно все-таки понимать хорошо значение слов. Центр — это предположительное место скопления сил. Так вот, я должен сказать: масса персонажей, которых он поминает в своей передаче как «мерзотную либероту», в нашем городе не живут. А то, что жил здесь предатель и подлец Волков (Леонид Волков 22.04.2022 г. объявлен иноагентом — прим. ред.)… Так их не так много. Поэтому если говорить о центре всей этой «либеральной мерзоты», то наш город далек от этой характеристики.

Он также вступился за губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который посоветовал Владимиру Соловьеву «следить за языком»:

— Касаемо замечания губернатора Евгения Куйвашева: он совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир, следить за языком. А ты перешел на оскорбления и начал с чего-то блатовать, кивая в сторону Уралмаша. Так вот, тебе следовало бы знать, что, когда Евгений Куйвашев заступил в должность полномочного представителя президента, уралмашевской группировки как таковой уже не было. Он пришел из Тобольска, из Тюмени.

И если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка — которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона, — они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало». Но тебе же сказали не так, а ты перешел на оскорбления.

Бард уверен, что Соловьев должен извиниться перед губернатором:

— Было бы уместно, если бы ты, Владимир, позвонил Куйвашеву и уж если бы не извинился, то хотя бы объяснился перед ним. Перед нами не надо. Куйвашев — человек добрый и незлопамятный. Зла за пазухой не держит. И мы тоже люди не злые. Не будем зубоскалить и мстить. Сделай так. Это будет по-мужски.

Разразившийся скандал послужил поводом для законодательной инициативы, касающейся работы СМИ. С ней выступил экс-губернатор, сенатор от Свердловской области Эдуард Россель. В своем Telegram-канале он написал:

— В свете последних событий, развернувшихся на информационном фронте России, как политический деятель Свердловской области призываю своих земляков успокоиться и сохранять выдержку и достоинство. Как законодатель считаю важным на время проведения специальной военной операции подготовить и внести соответствующие поправки в пункт 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», запрещающие использование средств массовой информации в целях субъективной внесудебной оценки действий граждан, а также содержащих публичные призывы к субъективной внесудебной оценке их действий третьими лицами, ведущие к расколу в обществе. Убеждён, что сегодня журналистика должна решать две стратегические задачи — подача объективной информации и максимальная работа по консолидации общества.

Впрочем, высшие чиновники от этой словесной перепалки дистанцировались. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль не имеет отношения к конфликту журналиста и губернатора. «Нет, мы не следили [за конфликтом], честно говоря. Никак не хотели бы иметь к этому отношение и как-то комментировать», — заявил Дмитрий Песков журналисту URA.RU.

Ранее на DK.RU: За оскорбление свердловских чиновников Владимиру Соловьеву грозит штраф до 100 тыс. руб.  

Автор: Татьяна Юстус
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