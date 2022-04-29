Девелоперы обсудили с властью меры поддержки в условиях санкций

Оперштаб Свердловской области встретился с бизнесом. В повестке были вопросы о работе в новых экономических реалиях. Один из главных – ввоз в регион строительных материалов.

Ведущие игроки строительного рынка приняли участие в заседании рабочей группы по строительству, ЖКХ и логистике, действующей при губернаторе Свердловской области. Участники встречи обсудили наиболее острые вопросы, решение которых сегодня влияет на эффективность строительного комплекса. В частности, финансирование проектов в новых экономических реалиях. Рост ключевой ставки сказался не только на доступности ипотеки для граждан, но и на стоимости проектного финансирования, стоимости сырья, стройматериалов и оборудования.

Участники рабочей группы обсудили меры поддержки покупателей жилья, главной из которых является продление программы субсидируемой ипотеки и снижение ставки по ней. А также рассмотрели ситуацию с ввозом стройматериалов и оборудования в регион.

Несмотря на то, что за последние 20 лет в области появились современные производительные предприятия по выпуску востребованных стройматериалов, до сих пор остается продукция, которую мы в регионе не производим или производим недостаточно. Сегодня важно поддержать производителей стройматериалов, содействовать тому, чтобы существующие предприятия своевременно модернизировали свои линии, увеличивали объем выпуска дефицитной продукции. Но главное — чтобы в регионе появлялись новые заводы по выпуску материалов, чтобы мы закупали технологии производства, а не саму продукцию, — считает Валерий Ананьев, председатель комитета по строительству СОСПП, глава компании «Атомстройкомплекс».

По мнению Валерия Ананьева, в первую очередь необходимо льготирование кредитов для производителей, чтобы проекты по реконструкции предприятий и строительству новых линий не останавливались ввиду отсутствия финансирования. «Вкладываясь в производство, мы получаем новые рабочие места в регионе, стимулируем развитие смежного бизнеса, роста благосостояния граждан и, опять же, даем людям возможность покупать жилье, улучшать свои жилищные условия, тем самым, поддерживая стройкомплекс», — сказал он.

Напомним, восемь рабочих групп по разным отраслям, возглавляемых профильными членами правительства, были созданы в рамках работы оперштаба по обеспечению стабильности экономики и социальной сферы Свердловской области. В состав рабочих групп входят представители Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, объединяющего крупнейшие предприятия региона.

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