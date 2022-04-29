Россия и Индия договариваются об оплате нефти в долларах и евро

Представители Центробанка и Сбербанка уже обсудили возможность оплаты нефти в валютах США и ЕС, при этом за остальные товары Индия может продолжать платить в рупиях.

Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники, пишет, что Россия предложила Индии оплачивать нефть долларами и евро, при этом оплата за другие товары может проходить в национальных валютах. Это позволит расширить объемы торговли в условиях наложенных на РФ санкций.

Последнее предложение Москвы предусматривало платежи за импорт Индией нефти в долларах или евро, в то время как остальная торговля производилась бы с помощью механизма деноминации рупий в рубли, — пишет издание.

В материале отмечается, что представители Центробанка и Сбербанка уже обсудили такой сценарий с банкирами из Индии и представителями Министерства финансов Индии. Окончательного решения, однако, пока не принято.

На данный момент Индия — одна из крупнейших мировых экономик, которая продолжает торговлю с Россией. Между Россией и Индией в декабре 2021 г. было заключено несколько соглашений, в том числе по военному сотрудничеству.

Индия — крупнейший потребитель нефти в мире, на импорт приходится около 85% от всего объема ее потребления. Ежедневно страна потребляет 5 млн барр. нефти.

В конце марта власти Индии одобрили предложение России, которое позволяет инвесторам из РФ вкладывать средства в долговые ценные бумаги индийских компаний. Российские компании смогут инвестировать в облигации компаний Индии и оплачивать инвестиции через счет в Резервном банке Индии.

31 марта индийская газета Economic Times писала, со ссылкой на собственные источники, что ВЭБ и Резервный банк Индии уже создали собственную систему международных переводов, аналог SWIFT. Система обеспечит «беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях».

Около двух недель назад сообщалось, что Индия удваивает закупки нефти из России, всех основных сортов, от флагманской Urals до сибирской марки ESPO. США выступали резко против такого решения. Индийские чиновники и трейдеры сообщали, что теперь государственные нефтеперерабатывающие компании рассматривают возможность заключения частных сделок вместо закупок на открытых тендерах, чтобы получить более выгодные цены.

Неделей ранее The Wall Street Journal писала, что Россия решила пойти путем Ирана для обхода санкций. Издание ссылается на тот факт, что в апреле выросло число танкеров с российской нефтью, маркированных как «пункт назначения неизвестен». Предположительно, эта нефть позже смешивается с другими сортами и идет на рынок.

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