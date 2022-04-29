«Северсталь» рассталась с одной из крупнейших угледобывающих компаний страны

Сделка, которую планировали с 2020 г., все же состоялась, ее сумма составила 15 млрд руб. Новым владельцам предстоит выработать новую стратегию перехода на открытые горные работы к 2030 г.

«Северсталь» продала «Воркутауголь», одну из крупнейших угледобывающих компаний России. Покупатели — владелец AEON Роман Троценко и экс-глава инвесткомпании А1 Андрей Тясто — получили кредит в Московском кредитном банке. Перед подписанием документов Троценко согласился уступить Тясто контроль в их совместной компании, группе «Русская энергия», пишет РБК. Параметры финансирования не раскрываются.

Сумма сделки — 15 млрд руб. В состав «Воркутауголь» входят четыре шахты, один разрез и обогатительная фабрика. «Русской энергии» предстоит выработать новую стратегию перехода на открытые горные работы к 2030 г., говорится в сообщении группы.

Роман Троценко в середине апреля заявлял, что пока не может закрыть эту сделку из-за изменившихся условий финансирования МКБ и теперь ведет переговоры с другими банками.

Хочу отметить действия [Московского кредитного] банка, который в непростой обстановке на финансовых рынках демонстрировал готовность к диалогу и умение слышать нас как заемщика, — говорит теперь бизнесмен, цитата приведена в сообщении «Русской энергии».

В сообщении компании также сообщается, что теперь Андрей Тясто владеет 84% компании: AEON в ходе закрытия сделки подписала обязывающее соглашение по снижению своего участия в «Русской энергии» до 16%.

В декабре 2021 г. «Северсталь» сообщала о подписании соглашения с «Русской энергией» о продаже «Воркутаугля». Закрыть сделку планировалось еще в начале 2020 г., когда были получены разрешения от ФАС и выполнены другие условия. В начале 2022 г. ФАС продлила на два месяца срок рассмотрения ходатайства «Русской энергии», запросив у сторон дополнительную информацию, чтобы «всесторонне оценить влияние сделки на российский рынок коксующегося угля». Сейчас есть все необходимые разрешения.

Продажа этого угольного актива позволит «Северстали» сконцентрироваться на реализации стратегии, ориентированной на развитие сталелитейных и железорудных активов в соответствии с видением компании металлургии будущего и последовательное снижение углеродного следа, — отмечает компания Мордашова.

AEON после покупки «Воркутаугля» планирует использовать его перерабатывающие мощности и привлекать высокопрофессиональных сотрудников для работы на севере, сообшалось в декабре. У корпорации уже есть несколько угольных активов в Арктике, в AEON входит компания «Северная звезда», которая реализует проект строительства каменноугольного кластера на базе Сырадасайского месторождения на севере Красноярского края. В 2020 г. у наследников бизнесмена Дмитрия Босова была приобретена Арктическая горная компания, добывающая уголь на Таймыре.

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