УрФУ планирует серьезно нарастить число студентов и аспирантов, в том числе из-за границы

Ректор вуза Виктор Кокшаров рассказал о влиянии санкций на научные и образовательные процессы, а также рассказал об амбициозных аланах на ближайшие восемь лет.

Уральский федеральный университет планирует к 2030 г. увеличить количество магистрантов и аспирантов в два раза. Ректор вуза Виктор Кокшаров в интервью «Коммерсанту» рассказал, что в планах также активное вовлечение студентов в научную жизнь:

Мы хотим, чтобы к 2030 году 35% студентов активно участвовали в исследованиях, разработках и публикациях. Одна из целей — минимум 100 стартапов в форме дипломов ежегодно. Это не просто идея, это серьезная работа, механизмы поддержки, патентная защита, создание малого инновационного предприятия. Контингент магистрантов и аспирантов у нас будет практически удвоен к 2030 году, — заявил ректор.

Сейчас в УрФУ учится 4,6 тыс. магистрантов и аспирантов, к 2030 г. их должно стать около 8 тыс., 20% из них должны приходиться на иностранцев. Также должно вырасти и число студентов:

— Мы планируем прирасти до 40 тыс. студентов, сейчас у нас учатся 36 тыс. человек. Из них 20% также должны быть представители зарубежных государств, — сказал Кокшаров.

Влияние санкций на деятельность университета Кокшаров оценил так:

— Мы, конечно, испытываем определенное санкционное влияние, но это не останавливает нашу деятельность. У нас более 400 международных партнеров из 70 стран. Из них явно заявили о приостановке или разрыве отношений около десятка. (…) При этом многие подчеркивают, что индивидуальные контакты между учеными будут продолжаться. (…) Да, некоторые образовательные платформы приостанавливают свою деятельность. Но все курсы, которые там были размещены, мы перевели на национальную платформу открытого образования, на внутренние ресурсы университета. А что касается информационных систем, то мы работаем с теми, которые используют открытый код и не планируют прекращение работы в России. Публикационная деятельность наших исследователей при этом не останавливается.

Сейчас мы немного поменяем наши приоритеты, будем более активно работать со странами ближнего зарубежья, со странами Азии, Африки, Латинской Америки. У нас приток иностранных студентов как раз из этих стран. Западные студенты ездили к нам только в рамках обменных программ, их количество невелико.

Ранее DK.RU писал, что благодаря центру ядерной медицины УрФУ ПЭТ-диагностика онкозаболеваний станет доступнее. В УрФУ готовы выпускать его для проведения свыше 100 процедур в день. Этого хватит, чтобы покрыть потребности в диагностике онкозаболеваний у жителей Свердловской области.