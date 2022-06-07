Парадокс на рынке труда: пока одни готовят сокращения, другие остро нуждаются в кадрах

За последнее время вырос спрос на продажников, программистов и инженеров, а с начала пандемии — на рабочий персонал и строителей. Какие специалисты быстро найдут работу в случае сокращения?

Несмотря на сложную ситуацию для экономики, официальная безработица в регионе пока не достигла показателя 1%. Об этом свидетельствуют данные департамента по труду и занятости Свердловской области. В ведомстве отмечают, что на 20 тыс. жителей региона, которые встали на учет как безработные, приходится 52 тыс. вакансий. А по данным рекрутинговых сервисов, за последние месяцы в Екатеринбурге вырос спрос на продавцов, инженеров-конструкторов и врачей. DK.RU выяснил, в каких специалистах сейчас заинтересованы крупнейшие предприятия региона.

Кто нужен бизнесу?

Как рассказал директор департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов, в ведомстве сформирован список из 98 востребованных специализаций. По многим из них департамент переобучает соискателей, которые готовы приступить к работе по новой специальности сразу после обучения.

Есть топ востребованных профессий, который для нас является неизменным. Это кадры для обрабатывающих производств — токари, станочники, карусельщики. Традиционно много вакансий в строительстве — компании ищут бетонщиков, арматурщиков, сварщиков. Кроме этого много вакансий для представителей бюджетной сферы — докторов, учителей, воспитателей детских садов. Также работодатели ищут бухгалтеров, водителей и кладовщиков, — сказал Дмитрий Антонов.

По данным HeadHunter Урал, на некоторые из этих вакансий спрос существенно вырос с начала пандемии коронавируса.

Если сравнивать март 2020 г. и март 2022 г., то наиболее заметно в Екатеринбурге спрос вырос на специалистов сферы «Добыча сырья» — сразу на 199%. Однако абсолютное количество таких вакансий невелико: в марте 2022 г. было открыто 338 подобных предложений о работе. Также значительно вырос спрос на рабочий персонал (+157%, или в два с половиной раза), на представителей сферы транспорта и логистики (+135%), строителей (+120%), специалистов по инсталляции и сервису (+115%). В некоторых сферах, наоборот, спрос на персонал упал. Наиболее сильно это заметно в страховании (-65%), автомобильном бизнесе (-27%), банках (-27%), — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Спрос на кадры в строительной отрасли традиционно растет в весенний период. В настоящий момент число вакансий, размещенных на платформе Авито Работа, выросло по разным регионам от 45 до 70%, а темпы роста соискательского интереса в два-три раза опережают активность работодателей.

Весной количество вакансий в строительстве в Свердловской области увеличилось в 1,7 раза. А соискатели стали интересоваться трудоустройством на стройки в 2,6 раза чаще, чем зимой. По востребованности среди работодателей региона лидируют сварщики, монтажники, строительные рабочие и бригадиры. Отмечу, что вакансии в строительной сфере обычно входят в число самых высокооплачиваемых по размерам медианных заработков. Например, в Свердловской области они сейчас составляют 55 тыс. руб., — отметила региональный представитель Авито Работы на Урале Елизавета Чурина. — За год количество предложений трудоустройства также подросло — от 3% до 12%. И лишь в Тюменской области число объявлений о найме осталось на уровне весны прошлого года. С годовым приростом активности соискателей примерно та же ситуация, что и с сезонным: интерес кандидатов растёт гораздо быстрее, и только в ХМАО показатели за год увеличились одинаково.

Выводы агрегаторов подтверждают данные, например, «Брусники». В 2021 г. девелопер увеличил численность инженерно-технического персонала на 43%. В этом году для сохранения темпов строительства и производства компании необходимо дополнительно нарастить штат таких специалистов еще примерно на 40%.

Несмотря на происходящие события, мы не меняем производственных планов. Для их реализации требуются специалисты рабочих, производственных специальностей, инженеры и руководители проектов. На фабрике по производству дерево-алюминиевых окон в Екатеринбурге нужны шлифовщики, столяры, сборщики оконных конструкций. Так как готовых специалистов нужной нам квалификации немного, мы готовы обучать рабочих. В целом у нас только на HH.ru размещено 78 вакансий, есть в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Сургуте и Омске, — рассказали представители «Брусники».

В других девелоперских компаниях также говорят, что испытывают высокую потребность в квалифицированных кадрах. В «Атомстройкомплексе» сейчас тоже требуются рабочие и технические специалисты, прежде всего каменщики, маляры, штукатуры, машинисты крана, сметчики, инженеры по технадзору.

Подбор специалистов и рабочих ведем через собственную базу резюме, а также на job-сайтах и в специализированных группах в соцсетях. Сотрудничаем с городскими центрами занятости, с учебными заведениями, которые готовят профессиональные кадры для строительной отрасли. Берем ребят еще студентами на практику, а после окончания учебного заведения трудоустраиваем в компанию, — отметила директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

Найти и удержать

На предприятиях других сфер экономики также подтвердили обозначенные выше тенденции и объяснили, с чем это связано. В пресс-службе Уралмашзавода рассказали, что у них потребность в привлечении кадров на рабочие специальности растет из-за ежегодного увеличения объемов производства. Сейчас на предприятии особенно актуальны вакансии стропальщика и слесаря механосборочных работ. Также ищут специалистов по качеству, технологов и инженеров-конструкторов.

А в IT-компании Naumen активно набирают системных аналитиков на различные продуктовые направления и инженеров Linux и DevOps. Также в связи с расширением команд разработки на Java, Ruby и Scala открыты вакансии разработчиков. В компании также отметили, что у них есть несколько филиалов по стране и еще с начала пандемии они нанимают удаленных сотрудников.

Для того чтобы решить проблему нехватки кадров, тесно работают с вузами и колледжами не только предприятия и девелоперы, но и бюджетные учреждения. В недавнем интервью DK.RU замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева рассказала, что в городе сохраняется нехватка кадров в сфере образования — ее решают с помощью программ целевого набора. Тем более, профессия учителя и в ближайшее время останется востребованной — в этом году школы Екатеринбурга примут рекордное количество первоклассников.

Будущих коллег со студенческой скамьи готовят и крупные ритейлеры. Например, розничная сеть «Магнит». Однако в компании признали, что сложностей с подбором офисного и линейного персонала не испытывают.

Мы представлены на крупнейших карьерных платформах, работаем с Центром занятости и общественными организациями. Также у нас есть свой сайт, где собраны все вакансии. Наши потенциальные сотрудники — это и наши покупатели. Поэтому информация о вакансиях есть в каждом нашем магазине, — рассказали в пресс-службе компании.

В Х5 Group также сообщили, что массового дефицита сотрудников в магазинах и распредцентрах не испытывают. Среди актуальных вакансий компании — не только продавцы-кассиры, но и сборщики заказов для сервиса «Пятерочка Доставка».

Представители ритейла также отметили, что эффективным способом, который помогает заинтересовать потенциальных сотрудников, считают гибкие графики работы и возможность работы рядом с домом.

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