Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.06
60,95
64,56
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Стала известна дата выборов губернатора Свердловской области

Стала известна дата выборов губернатора Свердловской области
Иллюстрация: администрация губернатора Свердловской области

Кроме даты, озвучена информация еще о двух партиях, кроме Единой России и КПРФ, которые решили выдвинуть своих кандидатов для участия в выборах.

#ВЫБОРЫ#НОВОСТИ

Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября. Это второе воскресенье месяца. Такое решение единогласно приняли депутаты регионального заксобрания, передает «Ура.ру». Новый глава региона будет избран в формате всенародного голосования.

Спикер парламента Людмила Бабушкина напомнила, что, в соответствии с избирательным кодексом, голосование назначается именно заксобранием. «Согласно требованиям федерального и областного законодательства, депутатам необходимо не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов назначить дату. Днем голосования на выборах главы региона является второе воскресенье сентября», — уточнила председатель.

Как уже стало известно, на новый срок выдвинется действующий губернатор Евгений Куйвашев. Кандидатом от КПРФ с большой долей вероятности станет лидер обкома и вице-спикер заксобрания Александр Ивачев.

ЕАН сообщает, что в выборах собираются принять участие партии «Справедливая Россия» и «Новые люди». Информацию об этом агентству подтвердили лидеры их региональных организаций.

Конференцию по выдвижению мы будем проводить в два этапа: сначала выдвижение кандидата в губернаторы, потом — в депутаты муниципальных дум. Даты озвучим позже. Что касается кандидата, то им стану я, — заявил ЕАН лидер свердловских эсеров, депутат Госдумы Андрей Кузнецов.

«Новые люди» конференцию по выдвижению своего кандидата уже назначили. «Она пройдет 20 июня, имя кандидата я бы пока называть не хотел», — сообщил лидер организации, областной депутат Рант Агаджанян.

Читайте также на DK.RU: Законодательное собрание отменило ограничение по губернаторским срокам

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Под риском все активы, включая недвижимость, золото и криптовалюты», — Андрей Мовчан«Под риском все активы, включая недвижимость, золото и криптовалюты», — Андрей Мовчан
  • Глава УГМК Андрей Козицын попал под западные санкцииГлава УГМК Андрей Козицын попал под западные санкции
  • Парадокс на рынке труда: пока одни готовят сокращения, другие остро нуждаются в кадрахПарадокс на рынке труда: пока одни готовят сокращения, другие остро нуждаются в кадрах
  • Демидовский маршрут в Свердловской области стал национальным. Что это дает региону?Демидовский маршрут в Свердловской области стал национальным. Что это дает региону?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.