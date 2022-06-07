Стала известна дата выборов губернатора Свердловской области

Кроме даты, озвучена информация еще о двух партиях, кроме Единой России и КПРФ, которые решили выдвинуть своих кандидатов для участия в выборах.

Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября. Это второе воскресенье месяца. Такое решение единогласно приняли депутаты регионального заксобрания, передает «Ура.ру». Новый глава региона будет избран в формате всенародного голосования.

Спикер парламента Людмила Бабушкина напомнила, что, в соответствии с избирательным кодексом, голосование назначается именно заксобранием. «Согласно требованиям федерального и областного законодательства, депутатам необходимо не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов назначить дату. Днем голосования на выборах главы региона является второе воскресенье сентября», — уточнила председатель.

Как уже стало известно, на новый срок выдвинется действующий губернатор Евгений Куйвашев. Кандидатом от КПРФ с большой долей вероятности станет лидер обкома и вице-спикер заксобрания Александр Ивачев.

ЕАН сообщает, что в выборах собираются принять участие партии «Справедливая Россия» и «Новые люди». Информацию об этом агентству подтвердили лидеры их региональных организаций.

Конференцию по выдвижению мы будем проводить в два этапа: сначала выдвижение кандидата в губернаторы, потом — в депутаты муниципальных дум. Даты озвучим позже. Что касается кандидата, то им стану я, — заявил ЕАН лидер свердловских эсеров, депутат Госдумы Андрей Кузнецов.

«Новые люди» конференцию по выдвижению своего кандидата уже назначили. «Она пройдет 20 июня, имя кандидата я бы пока называть не хотел», — сообщил лидер организации, областной депутат Рант Агаджанян.

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