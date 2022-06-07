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Минэкономразвития придумало, как банкам страны избавиться от замороженных активов

Минэкономразвития придумало, как банкам страны избавиться от замороженных активов
Иллюстрация: unsplash.com

Попавшим под санкции банкам будет разрешено провести реорганизацию, в рамках которой все арестованные средства и обязательства перед иностранными кредиторами переведут на новое юрлицо.

#БАНКИ#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Законопроект, подготовленный Минэкономразвития, позволит российским банкам, попавшим под санкции, избавляться от замороженных активов и не тратить деньги на расчеты с кредиторами из «недружественных» стран. Для этого власти предложили реорганизацию по специальной схеме, пишет РБК.

Поправки, которые Минэкономразвития разработало для «снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств», согласованы другими министерствами и ведомствами, законопроект был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и передан на рассмотрение в кабинет министров, сообщили изданию два источника, близких к правкомиссии.

Согласно проекту, подсанкционные банки смогут провести нестандартную реорганизацию: образовать новое юрлицо, а затем перевести замороженные активы и пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами на него. Затем все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании (ранее замороженных).

Как пояснили в пресс-службе Банка России, речь идет о создании условия для того, чтобы банки, оказавшиеся из-за санкций в сложной ситуации, «могли продолжать деятельность без очевидного финансового содействия со стороны государства».

Поправки вступят в силу со дня официального опубликования закона, на проведение реорганизации у банков есть год, завершить ее нужно будет до 1 июля 2023 г. Кредитные организации смогут выделить отдельное юрлицо (только не банк) для перевода на него активов, имущества и обязательств с баланса банка. Список того, что можно будет перевести на новое юрлицо, будет согласовываться с Центробанком. Из нынешней версии законопроекта следует, что это может быть:

  • имущество, которым банк фактически не может распоряжаться из-за введенных санкций;
  • обязательства перед иностранными лицами из «недружественных» России государств. Речь идет о гражданах таких стран, компаниях, зарегистрированных в этих юрисдикциях, ведущих там деятельность или подконтрольных структурам из «недружественных» стран.

Переданные новому юрлицу активы и имущество по стоимости должны быть не меньше выведенных пассивов. Определять стоимость будут независимые оценщики, при этом не будет учитываться то, что банк не может распоряжаться активами из-за санкций. Замороженные активы будут считаться обеспечением по обязательствам перед иностранцами.

С момента реорганизации банк получит право не раскрывать существенные факты о своей финансово-хозяйственной деятельности в публичном пространстве.

Эксперты назвали предложенный властями способ реорганизации нестандартным и нетипичным.

Предложенная властями процедура нетипична как минимум тем, что предполагает создание нового юридического лица. Проработанной нормативной базы под такой механизм сейчас нет, — пояснила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.

Старший партнер ФБК Legal Александр Ермоленко считает, что предлагаемая властями схема позволит выделить с баланса банка «всю токсичную и санкционную часть», а также «очистить его юридически».

«Иностранные кредиторы из «недружественных» стран, желающие получить средства, будут требовать их уже не с банка, а с этих юрлиц, банки не будут задействованы ни в судебных процессах, ни в арестах. Формально все законно, но способ экстремальный», — говорит юрист.

Напомним, с начала специальной военной операции России в Украине были заморожены долларовые активы Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, «Открытия», Промсвязьбанка, Совкомбанка, а также госкорпорация ВЭБ.РФ. В Великобритании помимо перечисленных банков были заблокированы активы Газпромбанка и МКБ. Евросоюз отключил десять российских банков, включая «Сбер» и ВТБ, от системы SWIFT.

Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин заявлял, что этим летом регулятор будет обсуждать с правительством формат и объемы докапитализации, которая может понадобиться российским банкам. Тогда сообщалось, что докапитализация может быть нестандартной.

Ранее на DK.RU: ЦБ передумал снимать ограничения на продажу наличных долларов и евро для физлиц

Автор: Александра Клименко
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