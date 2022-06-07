Лучше поездом. «Уральские авиалинии» отменили полеты на юг до конца сентября

Уральский авиаперевозчик внезапно закрыл продажу билетов и остановил полеты в ряд городов на юге России. Кроме того, решение о приостановке полетов продлила авиакомпания Turkish Airlines.

«Уральские авиалинии» закрыли продажу билетов на юг России. Самолеты авиакомпании не будут летать туда с 1 июля до 30 сентября 2022 г., сообщается на сайте перевозчика. Запрет коснется следующих городов:

Краснодар;

Симферополь;

Анапа;

Геленджик;

Ростов-на-Дону;

Воронеж.

Билеты можно будет обменять на рейсы в другие города России, но нужно успеть это сделать за четыре дня. Альтернативными городами в южной части России могут стать Минеральные Воды, Сочи, Махачкала, Владикавказ. Кроме того, билеты можно поменять по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Калининград.

Кроме того, авиакомпания Turkish Airlines продлила решение о приостановке полетов в ряд городов Украины и России, в том числе Сочи, сообщает «Ъ-Урал». Запрет на полеты также коснулся направлений в Минск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. В авиакомпании отметили, что решение связано с закрытием воздушного пространства Украины. Перевозчик сообщил о возможности изменения даты перелета или возврата билета через турагентства, веб-сайт компании или call-центр.

Ограничения работы аэропортов юга России Росавиация продлила до 12 июня. В то же время аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Авиаузел используется в качестве временного хаба для ближайших городов.

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