UniCredit подумывает продать бизнес в России покупателями из Китая, Индии или Турции

Стоимость активов итальянской компании уже значительно снизилась из-за ухода западных компаний с российского рынка, сделки с покупателями из России срываются, интересантов из других стран мало.

Генеральный директор итальянского банка UniCredit Андреа Орсел заявил, что уже дважды не смог завершить продажу активов российским инвесторам, потому что контрагенты попали под санкции незадолго до подписания бумаг.

По информации Reuters, сделка с инвесторами из России все еще остается возможной, однако теперь UniCredit рассматривает покупателей из более заинтересованных в России стран, таких как Китай, Индия и Турция. UniCredit рассматривал и вариант обмена своего российского портфеля на иностранный портфель контрагента. UniCredit был вынужден расширить область поиска из-за ужесточения западных санкций, отмечает Коммерсантъ.

Директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев уверен, что весь вопрос в цене — владельцы не хотят продавать бизнес с большим дисконтом:

Здесь, действительно, играет фактор стоимости, то есть попытка найти покупателя, который готов предлагать рыночную цену. Если бы все нужно было сделать не так оперативно, срочно, все было бы проще. Сейчас, конечно, можно продаться с большим дисконтом, как это сделал Тинькофф, но скидка должна быть очень большой. И, возможно, попытка найти кого-то из других стран как раз связана с тем, что хочется получить цену выше. Но интерес потенциальных покупателей из других стран тоже, наверное, к такому активу сейчас не очень высок в силу того, что рынок, действительно, конкурентный, на нем сложно. Поэтому те же китайские инвесторы или банки из других стран не очень-то горели желанием зайти. Сейчас это усугубляется различными ограничениями, рисками, связанными с работой в России.

Reuters также отметил, что UniCredit входит в число европейских банков с наибольшим участием в России. Стоимость активов компании уже значительно снизилась из-за ухода западных компаний с российского рынка после начала спецоперации на Украине. Ранее российский бизнесмен Владимир Потанин, чья холдинговая компания «Интеррос» купила Росбанк — российское подразделение банка Societe Generale, — заявил, что отклонил предложение о покупке местного подразделения UniCredit.

Как ранее сообщал DK.RU в январе 2022 г. UniCredit рассматривал вариант поглощения седьмого по величине российского банка — «Открытие», с активами более 3,3 трлн руб. Для сделки были проведены все необходимые проверки. Источники полагают, что за сделкой стояло желание UniCredit расширить присутствие бизнеса в Восточной Европе.