Уральский Битлз-клуб предлагает подарить Екатеринбургу именные битловские скамейки

Новый благотворительный проект предполагает установку скамеек на городской набережной. Кроме имени участника группы «Битлз» на ней будет имя того, кто подарил ее городу.

Скамейки изготовит знаменитый кузнечных дел мастер, художник Александр Лысяков. Всего по задумке планируется изготовить четыре скамьи по числу участников группы. Стоимость одной скамейки вместе с установкой составит 70 тыс. руб.

Стать участником проекта может любой желающий. Для этого потребуется оплатить материал и работу мастера. Скамейки будут установлены у памятника «Битлз» в Екатеринбурге. Проект битловских скамеек выполнен по инициативе Уральского Битлз-клуба художником Владимиром Окладниковым, автором дизайна памятника «Битлз» в Екатеринбурге.

Предложения можно направлять на имя президента Уральского Битлз-клуба Владимира Попова (на вотсап +7 922 217-50-12 или email).

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