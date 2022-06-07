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Уральский Битлз-клуб предлагает подарить Екатеринбургу именные битловские скамейки

памятник Битлз в Екатеринбурге
памятник Битлз в Екатеринбурге. Иллюстрация: ural-beatles-club.ru

Новый благотворительный проект предполагает установку скамеек на городской набережной. Кроме имени участника группы «Битлз» на ней будет имя того, кто подарил ее городу.

#БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ#НОВОСТИ

Скамейки изготовит знаменитый кузнечных дел мастер, художник Александр Лысяков. Всего по задумке планируется изготовить четыре скамьи по числу участников группы. Стоимость одной скамейки вместе с установкой составит 70 тыс. руб.

Уральский Битлз-клуб предлагает подарить Екатеринбургу именные битловские скамейки 1

Стать участником проекта может любой желающий. Для этого потребуется оплатить материал и работу мастера. Скамейки будут установлены у памятника «Битлз» в Екатеринбурге. Проект битловских скамеек выполнен по инициативе Уральского Битлз-клуба художником Владимиром Окладниковым, автором дизайна памятника «Битлз» в Екатеринбурге.

Предложения можно направлять на имя президента Уральского Битлз-клуба Владимира Попова (на вотсап +7 922 217-50-12 или email).

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Автор: Татьяна Юстус
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