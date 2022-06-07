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Москва признала посла из «Талибана». Он примет участие в экономическом форуме

Москва признала посла из «Талибана». Он примет участие в экономическом форуме
Иллюстрация: Пресс-служба посольства Афганистана в России

Афганистан намерен закупать у России энергоресурсы, представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) — первый дипломат, назначенный на работу в России после прихода движения к власти в августе-2021.

#ДИПЛОМАТЫ#НОВОСТИ

Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал примет участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах. «Он примет участие», — сказал собеседник агентства. Джамал Насир — первый дипломат, назначенный на работу в России после прихода движения «Талибан» к власти в августе 2021 г. Ранее Гарвал сообщил, что Афганистан намерен закупать у России энергоресурсы и настроен подписать конкретные соглашения. 

6 апреля российское дипведомство направило ноту в афганское посольство о признании Гарвала, назначенного правительством движения «Талибан» (запрещено в РФ), временным поверенным в делах Афганистана в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала это как шаг на пути к возобновлению полноценных двусторонних дипломатических контактов.

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) пройдет с 15 по 18 июня, на нем выступят более 500 спикеров. На 1 июня свое участие в форуме подтвердили свыше 2 700 представителей бизнеса.

Движение «Талибан» захватило столицу Афганистана Кабул 15 августа — на фоне вывода американских войск из региона. Президент страны Ашраф Гани ушел в отставку и покинул Афганистан. Спустя несколько дней победу «Талибана» в регионе признал Евросоюз.

Автор: Андрей Широков
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