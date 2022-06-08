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Уральский компрессорный завод задолжал сотрудникам 13,4 млн руб. Они отказываются работать

Уральский компрессорный завод задолжал сотрудникам 13,4 млн руб. Они отказываются работать
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Прокуратура возбудила административное дело в отношении директора завода. Между тем, предприятие по итогам 2021 г. сработало в убыток, а сами сотрудники сообщают о снижении заказов.

#ДОЛГИ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Сотрудники Уральского компрессорного завода в Екатеринбурге уже несколько месяцев не могут получить зарплату. По данным прокуратуры Свердловской области, предприятие накопило долг перед 316 сотрудниками — в сумме им должны 13,4 млн руб.

Как пишет Е1.RU со ссылкой на сотрудников предприятия, задержки зарплаты начались в январе текущего года. В марте люди стали бастовать, после этого частично долг погасили. До конца мая прокуратура обязала руководство предприятия выплатить весь долг сотрудникам, но этого так и не произошло. Многие сотрудники отказываются выходить на работу. 

По данным портала 66.RU, в отношении директора предприятия возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы»). В суд направлены заявления о выдаче приказов о взыскании невыплаченной зарплаты.

Получить оперативный комментарий руководителя завода не удалось — во время подготовки материала на телефонные звонки в приемной никто не отвечал. Редакция DK.RU готова предоставить представителям предприятия возможность прокомментировать ситуацию.

Сами работники завода озвучивают две возможные причины сложившейся ситуации. Во-первых, на предприятии существенно снизилось количество заказов. Во-вторых, руководители завода ссылаются на то, что заказчики не выплачивают деньги, по этому поводу идут суды.

Косвенно  о проблемах на предприятии могут свидетельствовать данные, размещенные на государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности. Чистый убыток предприятия в 2021 г. составил  153,9 млн руб. В настоящий момент Арбитражные суды Свердловской и Челябинской областей рассматривают ряд гражданских дел, ответчиком по которым выступает АО «УКЗ». С начала 2022 г. в отношении предприятия было подано 20 исков о взыскании денежных средств.  

Кроме этого, на Уральском компрессорном заводе сменился руководитель. В конце мая 2022 г. исполняющим обязанности гендиректора был назначен Алексей Копалов, говорится в выписке ЕГРЮЛ.

Ранее DK.RU писал о том, что прокуратура проверяет авиакомпанию «Уральские авиалинии» из-за отправки персонала в вынужденный простой. По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, речь идет о 931 сотруднике.

Автор: Елизавета Порошина
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