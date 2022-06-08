Цены растут, рост снижается — во всех странах. Всемирный банк предупредил о стагфляции

Прогноз роста мировой экономики в этом году ухудшился. Одна из главных причин — конфликт в Украине. Если ситуация не нормализуется, Центробанкам развитых стран придется поднимать ставки.

Всемирный банк (ВБ) в очередной раз пересмотрел прогноз роста мировой экономики в этом году, цифры упали с 4,1% до 2,9%. Эксперты поясняют: на экономику всего мира сильно повлияет военный конфликт в Украине и продолжающийся рост инфляции. Пик роста цен ждут примерно в середине года, после чего они, вероятно, останутся на этом высоком уровне, пишет «Коммерсантъ».

С учетом ситуации, мировая экономика может столкнуться с рисками стагфляции, как уже было в 1970-е, тогда рост цен на нефть и ускорение инфляции потребовали от ЦБ ряда стран ужесточения политики, что в конечном счете и замедлило экономический рост.

В последнем макропрогнозе Всемирного банка сказано, что глобальная экономика по итогам года вырастет максимум на 2,9%, тогда как в 2021 г. рост составил 5,7%. Еще в январе от этого года ждали роста в 4,1%, но этой цифры, судя по всему, уже не достичь. Аналогичный медленный рост прогнозируется и на 2023-2024 гг., он составит максимум 3%.

Если говорить об экономике разных стран, то эксперты говорят о росте экономики США на 2,5%, Евросоюза на 2,5%, Китая на 4,3%, Турции на 2,3%, Польши на 3,9%, Саудовской Аравии на 7%, Индии на 7,5%.

Для России Всемирный банк прогнозирует не рост, а спад экономики на 8,9%. Эксперты подчеркивают: конфликт в Украине «подрывает деловую активность, инвестиции, а также торговлю в краткосрочной перспективе, в то время как отложенный спрос сходит на нет, а бюджетные и монетарные стимулы сворачиваются».

Также ВБ предупреждает о риске стагфляции (высокая инфляция при низких темпах роста).

Темпы инфляции резко выросли с минимумов, которые отмечались в середине 2020 года, тогда как глобальный рост, напротив, движется в обратном направлении и до конца десятилетия будет более низким, чем в 2010-е годы,— указывают в ВБ.

Эксперты напоминают, что в 1970-е, чтобы выйти из стагфляции, центробанки развитых стран значительно повышали ставки, что привело к глобальной рецессии и вызвало кризисы в развивающихся странах.

Глобальная инфляция в 60-е и в начале 70-х варьировалась в диапазоне 1,7–4,4% в год, однако в 1973 году вслед за первым нефтяным шоком она подскочила до 10,3%. Цены оставались на повышенных уровнях вплоть до рецессии 1982 года (в среднем за 1973–1983 годы инфляция составила 11,3% против 3,6% десятилетием ранее). В 1983-м она замедлилась до 5,4% и до конца десятилетия оставалась на этом уровне.

Уровень мировой инфляции до пандемии снижался, в 2019 г. он составлял всего 2,3%, что ниже всех целевых ориентиров в развитых странах. Сейчас инфляцию разгоняет и рост цен на сырье, и перестройка логистики. В апреле 2022 г. глобальный рост цен составил 7,8%, это максимальный для мира показатель с 2008 г., а для развитых стран — с 1982 г.

В этом году пик роста цен придется на середину года, к июлю 2023 г. инфляция должна замедлиться до 3%.

Пока реальные ставки ведущих центробанков мира находятся глубоко в отрицательной зоне, в среднем составляя – 5,2% для развитых и – 3,2%. Если ситуация не начнет улучшаться, повлиять на это может и затягивание конфликта в Украине, ЦБ предстоит менять политику.

Читайте также: Алексей Кудрин рассказал министрам, как в России будет падать ВВП