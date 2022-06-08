Уральские предприятия начали производить экологичные установки для переработки отходов

Устройство способно перерабатывать твердые техногенные отходы, минимизируя выбросы вредных веществ в атмосферу. Разработчики заявили, что это «импортонезависимое» решение.

Свердловские компании ReinnolС и «НПП Динамика» запустили совместный проект по производству установок для переработки отходов. Обе компании являются резидентами «Сколково».

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, главное отличие агрегата заключается в том, что «термическая деструкция твердых техногенных отходов происходит методом низкотемпературного пиролиза». То есть установка работает с минимальным негативным воздействием на окружающую среду. Разработчики устройства отметили, что оно не зависит от импорта — весь производственный цикл проводится на технологических площадках в России.

Первый заказ компании уже отгрузили, и в настоящий момент работают над следующим. Объем инвестиций в проект и потенциальные заказчики продукции не раскрываются.

Ранее основатель компании ReinnolС Павел Блохин рассказывал DK.RU, что его компания, несмотря на экономическую ситуацию, настроена увеличить объем отгрузок в два раза и заняться автоматизацией процессов.

— Самый важный внутренний проект сейчас — это автоматизация процессов. Его реализация запланирована на 2022–2023 гг. Мы провели глубокую работу с разработчиками IT-решений из разных стран. Но текущая ситуация значительно упростила выбор и перевела этот проект также в разряд проектов импортозамещения, — отметил предприниматель.