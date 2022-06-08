В свердловском избиркоме назвали важное условие допуска кандидатов на выборы губернатора

Четыре из пяти партий, представленных в свердловском Заксобрании, определились с потенциальными кандидатами на выборы. Но после выдвижения всем им придется пройти «фильтр».

Политические партии, отделения которых работают в Свердловской области, готовятся выдвинуть своих кандидатов на выборы губернатора. Выдвижение начнется на следующий день после того, как будет опубликовано постановление о назначении выборов (пока документ официально не обнародован).

Как рассказала на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко, после выдвижения кандидатам нужно будет заручиться поддержкой глав и депутатов дум муниципальных образований. Эту процедуру сбора подписей принято называть «муниципальным фильтром», но фактически, по словам Елены Клименко, в законодательстве такого понятия нет.

Так каждому кандидату, выдвинутому партией, необходимо собрать не менее 121 подписи глав и депутатов дум муниципальных образований в свою поддержку. При этом не менее 103 из этих подписей должно быть получено от депутатов. А кандидат должен получить поддержку не менее чем в 55 муниципальных образованиях (всего в регионе — 94 муниципальных образования, центрами которых являются города или крупные поселки, общее количество избранных на прямых выборах глав и депутатов в них — 1,5 тыс. чел., — прим.ред).

Все собранные подписи, заверенные нотариусом, кандидат предоставляет в избирком. Комиссия проверяет их на подлинность. Но есть еще один нюанс. Каждый депутат или глава территории может поддержать только одного кандидата в губернаторы.

Елена Клименко также отметила, что самовыдвиженцы участвовать в выборах не смогут.

Ранее DK.RU писал, что выборы губернатора Свердловской области пройдут 11 сентября, во второе воскресенье месяца. Партии, представленные в Свердловской области, сейчас определяются со своими кандидатами.

«Единая Россия» с высокой долей вероятности выдвинет действующего главу региона Евгения Куйвашева . Ранее Президент России Владимир Путин одобрил его возможное участие в выборах. Однако в пресс-службе реготделения партии сообщили, что единороссы выдвинут своего кандидата после проведения внутрипартийного голосования — праймериз. В нем в качестве альтернативного кандидата Евгению Куйвашеву будет участвовать председатель комитета по общественной безопасности Заксобрания Дмитрий Жуков . Официально «Единая Россия» выдвинет своего кандидата в губернаторы 14 июня.

с высокой долей вероятности выдвинет действующего главу региона . Ранее Президент России его возможное участие в выборах. Однако в пресс-службе реготделения партии сообщили, что единороссы выдвинут своего кандидата после проведения внутрипартийного голосования — праймериз. В нем в качестве альтернативного кандидата Евгению Куйвашеву будет участвовать председатель комитета по общественной безопасности Заксобрания . Официально «Единая Россия» выдвинет своего кандидата в губернаторы 14 июня. Кандидатом от КПРФ, как уже писал DK . RU , может стать секретарь вице-спикер Заксобрания Александр Ивачев . Официально партия выдвинет кандидата 18 июня.

как уже писал может стать секретарь вице-спикер Заксобрания . Официально партия выдвинет кандидата 18 июня. «Справедливая Россия» также готовится провести конференцию по выдвижению своего кандидата. Уже известно, что им станет депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Кузнецов .

также готовится провести конференцию по выдвижению своего кандидата. Уже известно, что им станет депутат Госдумы от Свердловской области . Впервые в выборах свердловского губернатора будут участвовать «Новые люди» . Как пишет JustMedia.ru , кандидатом от партии станет депутат Госдумы от Свердловской области Александр Демин . Представитель партии сейчас возглавляет думский комитет по малому и среднему предпринимательству. Но в Свердловской области он малоизвестен — уроженец Ростова-на-Дону прошел в Госдуму по списку и уже после избрания несколько раз приезжал в Екатеринбург.

. Как пишет , кандидатом от партии станет депутат Госдумы от Свердловской области . Представитель партии сейчас возглавляет думский комитет по малому и среднему предпринимательству. Но в Свердловской области он малоизвестен — уроженец Ростова-на-Дону прошел в Госдуму по списку и уже после избрания несколько раз приезжал в Екатеринбург. ЛДПР также намерена участвовать в выборах главы региона. Выдвижение кандидата запланировано на 18 июня.

Завершится выдвижение кандидатов 22 июля.