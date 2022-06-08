Вновь появились новости о возвращении Zara и Massimo Dutti в Россию

Пока никакой конкретики от владельца брендов нет, но источники на рынке коммерческой недвижимости сообщают, что вопрос, по сути, только в налаживании логистики.

Популярные в России испанские бренды одежды и аксессуаров Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в России в течение лета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на интервью директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгении Хакбердиевой. По ее словам, компания Inditex S.A. (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe) планирует вернуться на рынок России, но точной даты открытия магазинов пока нет.

Марина Малахатько, сотрудница консалтинговой компании Core.XP, говорит что первые магазины брендов будут открыты уже в июне. Информацию подтвердили источники издания на рынке коммерческой недвижимости. При этом отмечается, что пока сеть не уведомила ТЦ письменно о готовящемся возобновлении работы.

Напомним, магазины Inditex закрылись в России вскоре после начала специальной военной операции в Украине. Часть участников рынка заявляли, что все дело не в политической позиции, а в проблемах с логистикой – коллекции в магазинах обновляются довольно часто, а доставлять новые модели в Россию с конца февраля стало очень сложно.

О том, что Inditex и IKEA (также закрывшая магазины минувшей весной) ищут возможность открыть магазины в России, сообщалось еще в апреле. Тогда вопрос прокомментировал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. По его словам, компании пытаются настроить логистику в новых условиях.

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