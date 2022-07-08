«Зачистить кредитную историю или закрыть кредит за 30%?»: новые схемы на рынке мошенников

Наблюдается тенденция роста мошеннических организаций, работающих через соц сети или мессаджеры. Более того, мошенники могут украсть деньги, представившись сотрудниками службы поддержки.

Цикл финансовых пирамид, в который входит создание нелегального продукта, сбор денег и исчезновение компании, теперь стал умещаться в 2,5-3 месяца. На подобных мошеннеческих схемах россияне теряют не менее 10-12 млрд руб ежегодно, рассказал FRANK RG директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях со ссылкой на предварительные данные регулятора. о втором квартале 2022 года наблюдается тенденция роста подобных организаций, в том числе из-за увеличения их количества в онлайн-пространстве. При этом 56% из них привлекают деньги граждан через мнимые инвестиции в криптовалюту:

Организаторы этих финансовых пирамид строят свою стратегию не на взращивании больших крупных финансовых пирамид, а на масштабировании большого количества одинаковых, прежде всего, онлайн-проектов в разных субъектах, на разных площадках, под разными брендами, но с одинаковой сутью деятельности, достаточно примитивной.

В целом по итогам первого полугодия ЦБ наблюдает рост нелегальной деятельности в основном за счет повышения количества нелегальных кредиторов в онлайне — потенциально их число возросло в три раза. В основном они работают через социальные сети и мессенджеры. Единственным из направлений нелегальной финансовой деятельности, где наблюдается спад, является нелегальная форекс-деятельность. Здесь сокращение числа нелегальных операций связано с исчезновением традиционных каналов перевода денежных средств.

Набирает популярность давно забытый всеми механизм, при котором нелегальные раздолжнители предлагают закрыть кредит за 30% от стоимости займа. Более того, мошенники могут украсть деньги, представившись сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи, заявляет ЦБ. При этой новой схеме злоумышленник сообщает, что номер абонента скоро прекратит свое действие, предлагает человеку ввести комбинацию из нескольких цифр и, таким образом, подключает его переадресацию звонков и текстовых сообщений с банковскими кодами. В результате мошенник получает доступ к банковскому счету владельца номера.

В качестве относительно новой схемы на рынке нелегального кредитования появилась псевдо-услуга, связанная с возможностью очистить свою кредитную историю, расссказал Валерий Лях:

За небольшую сумму мошенники предлагают «зачистить» вашу кредитную историю, при том что вы можете взять больший кредит, и еще раз, но опять же сразу предупреждают, что это разовая услуга. Деньги берутся, истории кредитные не зачищаются, организаторы исчезают.

Центробанк предложил дать россиянам возможность запрещать выдачу кредитов самим себе. Как пишет DK.RU, ставить отметку о самозапрете на выдачу кредитов и снимать ее граждане смогу неограниченное число раз, получить заемные деньги можно будет после «периода охлаждения» сроком в два дня. Регулятор уверен, что эта мера поможет в борьбе с мошенниками.