Шри-Ланка в огне: резиденция президента захвачена, дома премьера и депутатов горят

Жители вышли на массовые протесты из-за глубочайшего экономического кризиса в стране. Местонахождение президента страны сейчас неизвестно, премьер согласен уйти в отставку.

Массовые протесты на Шри-Ланке, которые ряд мировых СМИ уже называют госпереворотом, набирают обороты. Протестующие подожгли резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингке, который несколькими часами ранее заявил, что согласен уйти в отставку.

По сообщениям полиции, горит дом Викрамасингхе в городе Курунегала в северо-западной части островного государства. Есть информация, что протестующие также подожгли дома нескольких депутатов парламента и одного из министров кабинета правительства, пишет РБК. Также сообщается, что протестующие взяли штурмом Центробанк страны.

К протестам привел экономический кризис, начавшийся во многом из-за пандемии коронавируса: туризм сократился, из-за чего стало не хватать иностранной валюты, в итоге страна не смогла закупить топливо. Сейчас Шри-Ланка переживает сильнейший за 70 лет упадок с гиперинфляцией и дефицитом бюджета. Первые акции протеста начались в стране в апреле этого года. Несколько дней назад президент страны Готабхай Роджапакс обратился к Владимиру Путину, поблагодарив его за поддержку, оказанную ранее, и попросил «кредит на покупку топлива».

В итоге сегодня утром в столице страны, Коломбо, демонстранты, участвующие в акции против экономического кризиса в стране и требующие отставки главы государства захватили президентскую резиденцию. Самого президента оттуда ранее вывезли, сообщали Reuters в Минобороны страны. Местонахождение Раджапакса не уточняется, в соцсетях пишут, что эвакуировать его могли китайские спецслужбы. Около 20.00 по Москве пооявились сообщения, что Раджапакс ушел в отставку.

Мир сегодня облетели фото людей, заполонивших резиденцию президента и купающихся в бассейне, находящемся на ее территории.

Фото: Reuters

Несколькими часами позже стало известно, что премьер Шри-Ланки готов уйти в отставку сразу после того, как будет сформировано новое всепартийное правительство. До этого, уточняли в пресс-службе правительства, премьер будет работать.

Также сегодня в стране состоялось экстренное совещание с лидерами политических партий Шри-Ланки, по итогам которого они призвали Раджапакса уйти в отставку. До этого президент говорил, что согласится с любым решением политических партий.

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