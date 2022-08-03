«Зачем мне изучать чей-то опыт? Я верю, что если делать классный проект, деньги придут»

«Сейчас люди пытаются вытащить себя из непростого состояния. Но классические студии йоги уже им неинтересны». Валентина Морева — о том, как запускала проект для души и тела в эпоху турбулентности.

На фоне непростых событий в стране и в собственной жизни люди часто обращают внимание на всевозможные практики. Одна из самых востребованных сегодня — йога. Как уже рассказывал DK.RU директор центра йоги «Хануман» в Екатеринбурге Антон Сараев, йогой в стране на постоянной основе занимается примерно 3% населения, среди них — много предпринимателей.

Между тем, на Бали, который считается одним из самых популярных мест для путешествий среди поклонников йоги, стандартные студии давно трансформировались в места, где можно поучаствовать в мастер-классах и церемониях. Подобное пространство появилось и в Екатеринбурге.

Весной владелица сети детокс-баров ClearBarn Валентина Морева открыла дом телесных и ментальных практик HolyDance. В интервью DK.RU она рассказала, с какими сложностями столкнулась на фоне скачка доллара и почему в Екатеринбурге последнее время растет спрос на здоровое питание и ментальные практики.

Расскажите, почему вы решили запустить новый проект именно сейчас? Долго к этому шли?

— Решение приняла за одну ночь. Такое бывает. Я давала интервью и несколько часов рассказывала о том, что сделала за восемь лет с Clear Barn. Неожиданно получился небольшой тренинг: я заново пережила важные моменты в своей жизни и достижения. Не зря говорят, что полезно выписывать все хорошее, что ты сделал.

Логично было следующим шагом после развития сети баров здорового питания предложить гостям позаботиться о душе и теле. И я решила, почему бы мне не сделать для города и для себя лично такой проект? Утром я уже придумала название, и даже ролики для TikTok. Прикинула, как все это будет выглядеть. Решила: если легко придет помещение — займусь проектом. Если не придет — не буду его делать.

В итоге помещение нашлось быстро. Когда я увидела, что здесь есть пятиметровые потолки и панорамные окна, поняла: это то, что нужно. Правда, с таким большим по площади пространством мне работать еще не приходилось. Здесь около 400 кв. м, в самом большом ClearBarn — почти в два раза меньше. До нас помещение сдавалось бренду одежды «Гараж». Со временем швейному производству стало здесь тесно и они съехали. Поэтому владельцы искали арендаторов. Но сдавать помещение мне не очень-то хотели.

Что их смущало?

— Им не была непонятна концепция проекта. После неудачных переговоров я улетела на Бали. А они подняли цену, несколько месяцев не могли никому сдать помещение. В итоге в декабре я сказала, что готова арендовать его за старую цену с условием первичных арендных каникул. Подготовила презентацию, рассказала, что именно тут будет.

Кроме того, владельца смущало, что я собираюсь сделать в помещении ремонт, убрать потолки, смонтировать душевые. Но потом я их успокоила и объяснила, что даже если у нас ничего не получится, а такого возникнуть не могло, то у них останется более привлекательное пространство для потенциальных арендаторов.

Ремонт мы начали делать в феврале. На него ушло более 10 млн руб. Я надеялась, что успеем все за два месяца. Но объем работ оказался больше, чем я предполагала. Пик закупа случился во время роста цен. Не хватало одного, другого, и нам пришлось выбирать из того, что было в наличии. Может быть, сложись все иначе, мы бы использовали другие материалы.

Не было опасений, что в нынешних обстоятельствах студия будет не востребована?

— Опасений не было. Но пока, честно говоря, спрос невысокий. Большое количество людей приходят «на разведку», знакомятся с пространством и говорят, что вернутся за абонементом в сентябре. Я даже не знала, что летом люди перестают заниматься фитнесом.

Вообще сейчас сложно запустить и раскрутить классическую студию йоги, это никому неинтересно. Люди хотят развиваться в разных направлениях. Наша концепция баланса этому отвечает. В HolyDance четыре зала. В первом мы проводим чайную випассану, нейрографику, мастер-классы по рисованию. Во втором — медитативные практики, саундхилинг и йогу. В третьем зале у нас проходят активные танцевальные занятия. В четвертом — энергетический массаж.

Сложно было найти мастеров для проведения занятий в Екатеринбурге?

— Так получилось, что все они пришли сами, я специально никого не искала. Почти все живут у нас в городе. Есть один молодой человек из Москвы: у него романтическая история, он приезжает в Екатеринбург к девушке, а заодно проводит у нас массаж и цигун.

Я не ожидала, что в Екатеринбурге такой высокий уровень мастеров. Они развиваются в разных направлениях. Один может вести занятия по разным видам йоги и даже танцам, другой помимо йоги может проводить трансформационные игры. Девушка, которая преподает китайскую каллиграфию, тоже занимается цигун, а кроме этого больше 10 лет проводит чайные церемонии. Это очень круто. Мы и среди гостей пропагандируем тезис о том, что человек должен быть в балансе и развиваться с разных сторон.

Как будете наращивать клиентскую базу?

— Мне хочется, чтобы сюда приходили люди, которым это действительно нужно, а не потому, что это модное и разрекламированное место. Пока с этой задачей неплохо справляется «сарафанное радио».

Я рассчитывала, что проект будет интересен не только жителям Екатеринбурга. В первый день работы к нам уже приехали ребята из Москвы и Челябинска. Знаю ребят из Москвы, которые хотят приехать сюда на неделю и пройти практики. Это неплохой вид туризма. Я тоже, когда путешествую, стараюсь посещать практики в разных местах, получать новые знания, ощущения.

Обычно на занятия по йоге приходят женщины. У вас отдельно есть мужская раздевалка. За счет чего планируете ломать стереотип?

— У меня не было задачи сделать HolyDance домом женских практик, куда все приходят, чтобы стать «счастливыми, изобильными и шикарными», как это сейчас принято транслировать. Хочется, чтобы занятия были одинаково интересны и женщинам, и мужчинам. В Екатеринбурге с этим действительно проблема. Хотя в Москве, Питере и Сочи есть целые клубы, где соотношение мужчин и женщин — 50 на 50.

У нас в студии мужчин пока совсем немного. Но я надеюсь, что ситуация изменится. Во-первых, мужчинам хорошо заходит силовая йога. Во-вторых, мы проводим практикумы для пар. Один из них недавно был посвящен тому, как услышать друг друга. В середине занятия пара, которая на него пришла, чуть не развелась, а под конец у них уже все было хорошо, и они ушли домой счастливыми. Высшая цель — чтобы люди приходили на занятия парами. Потому, что когда один уходит в духовное развитие, а второй — нет, это не очень хорошо сказывается на отношениях.

Есть ощущение, что за последние годы в Екатеринбурге вырос спрос на здоровое питание, йогу, всевозможные ментальные практики. Почему наметился такой тренд? И есть ли последние месяцы какой-то всплеск интереса к этим направлениям на фоне происходящего в мире?

— Недавно у меня был разговор на эту тему. Вспоминали о том, что 1990-е гг., когда была неразбериха, все сидели с книжками и искали ответы на вопросы. Люди пытались вытащить себя из непростого психологического состояния.

Когда началась пандемия коронавируса и все оказались на удаленке, многие мои знакомые по той же причине ушли в йогу и медитацию.

Сейчас мы живем во времена поиска ответов на вопросы. Вибрации земли меняются. Люди стараются прожить свою жизнь максимально полно. Работают над собой. Практики помогают найти контакт со своим телом. Помогают разгрузиться. Среди наших гостей много тех, кто устает от большого груза ответственности на работе и дома и приходит, чтобы переключиться.

За какое время обычно окупаются такие проекты, как HolyDance, и на какой срок окупаемости рассчитываете вы?

— Я сейчас не думаю про окупаемость. Пока стоит задача — не уйти в минус. Но я верю, что если ты делаешь классный проект, он обязательно будет востребован и деньги придут. Если честно, я не изучала никакой финансовый опыт. Зачем мне чей-то опыт? Я хочу свой. У каждого свои взгляды, наработки. Я тоже привыкла делать так, как я чувствую.

Если рассуждать с экономической точки зрения, конечно, хорошо, что происходит диверсификация бизнеса. У этих проектов разная сезонность. В ClearBarn летом количество гостей растет, а здесь пока, наоборот, люди откладывают покупку абонементов. Я думаю, проекты будут друг друга перекрывать.

Кстати, как себя чувствует ClearBarn? Многие рестораторы последнее время говорят о том, что им тяжело найти замену подорожавшим импортным продуктам.

— Мы работали с большим количеством зарубежных продуктов, поэтому меню пришлось переделывать. Обидно, что все получается не так, как мы задумали. Часть позиций для нас сейчас недоступна. Другая часть — сильно подорожала. Для меня самая большая боль — это лосось. Многие заведения убрали его из меню, но я решила держаться до последнего.

Поэтому — да, маржинальность снизилась. Но в целом ClearBarn чувствует себя хорошо. В моей голове ClearBarn и HolyDance — это единый цикл. Аудитория бара должна перетекать в дом телесных и ментальных практик, и наоборот. Для меня это идеальное продвижение. Возможно, со временем рядом с HolyDance появится еще один ClearBarn.

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